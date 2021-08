CMTV aposta em série gastronómica sobre dieta 'à portuguesa'

A CMTV iniciou, no passado sábado, o primeiro de um conjunto de vídeos (que serão exibidos todos os sábados até dia 9 de outubro) sobre o património e os benefícios da dieta mediterrânica ‘à portuguesa’, um conteúdo desenvolvido pelo grupo Jerónimo Martins.







Dieta ‘à portuguesa’ na CMTV

Os vídeos, oito no total, intitulam-se ‘Juliana’ e são protagonizados por mulheres de regiões diferentes do País.Cada uma desvenda a forma como as diferenças entre regiões se transformam num único padrão alimentar, com recurso aos produtos locais e da época. No dia a dia, estas ‘heroínas’ promovem uma alimentação saudável, cultivam as tradições e reúnem os seus à volta de um prato de sopa.