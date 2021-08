Salvar a face de um rinoceronte...

Seha foi o único sobrevivente de um ataque a cinco rinocerontes. Durante duas semanas, o animal andou à solta, com um ferimento em carne viva de 49 por 26 centímetros. Até que um polícia o encontrou e contactou a equipa da Saving the Survivors (em português, salvar os sobreviventes). “Os donos não tinham interesse em salvá-lo”, conta à SÁBADO o cirurgião veterinário Johan Marais, que desde 2016 acompanha o caso de Seha.



“Ambos os seus chifres foram retirados e foi deixado a morrer. Já suportou mais de 25 tratamentos nos últimos anos”. Está, ainda, em recuperação, diz o especialista pioneiro em reconstruir as caras destes enormes animais – um rinoceronte branco macho, como Seha, pode pesar 4 mil quilos.



Os desafios deste trabalho são grandes. Em 2012, quando Johan começou, não se sabia quase nada sobre a anatomia dos rinocerontes. Decidiu tratá-los inspirado na sua experiência com cavalos, mas não havia, por exemplo, nenhum instrumento capaz de perfurar a pele - muito grossa - destes animais. Ou seja, era muito difícil tapar eficazmente uma ferida resultante da retirada dos chifres (que no mercado negro valem mais que cocaína), e feridas protegidas curam-se em metade do tempo.