Dom, um bebé de cinco meses, sobreviveu à Covid-19 depois de ter passado 32 dias em coma. O bebé foi diagnosticado no hospital Pro-Cardíaco no Rio de Janeiro, Brasil.O bebé celebrará os seis meses de idade já em casa. Poucos meses depois de nascer, foi diagnosticado com Covid-19. Deu entrada no hospital onde esteve internado durante 54 dias, 32 deles em coma induzido e ligado a um ventilador."Ele tinha algumas dificuldades a respirar por isso os médicos pensaram que era uma infeção bacteriana. Mas os medicamentos não funcionaram e ele piorou. Então eu e a minha mulher decidimos levá-lo a outro hospital e testaram-no. Era coronavírus", relata o pai, Wagner Andrade.Não se sabe como é que Dom foi exposto ao coronavírus, sendo que os pais consideram que tenha acontecido durante uma visita de um familiar. Viviane Monteiro viu que o filho continuava com dificuldades a respirar, enviou um vídeo ao médico e este disse-lhe para trazer a criança.Para Wagner, a recuperação do filho foi um "milagre". "Primeiro, senti-me aliviado, e depois uma felicidade indescritível. Queríamos trazê-lo para casa há mais de 50 dias."A 14 de junho, Dom celebra seis meses.No Brasil, a Covid-19 matou 25 bebés até aos 12 meses de idade.