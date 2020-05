Esta noite, às 23 horas, arranca o que será o último direto (da primeira temporada) dos lives no Instagram de Bruno Nogueira. Como é que o bicho mexe? foi acompanhado por milhares de pessoas desde março, mês em que arrancou o primeiro estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus , e esta noite, para acabar em grande, são esperadas várias janelas iluminadas com luzes de Natal.Os seguidores dos lives foram convidados a decorar as janelas com as luzes natalícias - antes, outra ideia sugerida por Bruno Nogueira foi pendurar lençóis. Ao longo da noite, Bruno Nogueira e Nuno Markl, em Lisboa, e Capicua e Beatriz Gosta, no Porto, andarão de carro a ver que janelas estão iluminadas.Mas Como é que o bicho mexe? não fica por aqui. "Fica aqui o compromisso. Ainda vou pensar em que moldes, mas havemos de voltar. Preciso de um tempinho para descansar. É um até já", prometeu Nogueira no último live. Porquê o retorno? Porque a filha de cinco anos lhe pediu. "As pessoas vão ficar tristes, pai", disse-lhe. E Nogueira prometeu voltar.Nas redes sociais, vários amigos com presença marcada nos lives publicaram imagens iguais porque "hoje é Natal". Também vai iluminar a sua janela?