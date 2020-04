O humorista Bruno Nogueira conseguiu angariar cerca de 11 mil euros para apoiar uma instituição de ajuda aos sem-abrigo através de diretos no Instagram.Em apenas dez minutos os seguidores de Bruno Nogueira já tinham doado cerca de dois mil euros.No final do direto do humorista o valor era já de cerca de 11 mil euros. O dinheiro vai reverter para o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA).