Famalicão lança Esquadrão Covid

O Município de Vila Nova de Famalicão vai lançar uma nova campanha de sensibilização relacionada com a prevenção da Covid-19. Dirigida ao público jovem, a comunicação da autarquia assenta na ideia de que qualquer cidadão pode ser um super-herói nos dias que correm: "Basta usarem as armas certas para lutar contra o maior vilão dos tempos modernos."Com ilustrações de Theresa Campos, a campanha incita à proteção armada contra a Covid com gel desifetante, máscara de proteção e distanciamento social. As personagens percorrem várias faixas etárias de uma família em que todos se tornam super-heróis por ação da sua conduta responsável.A campanha desenvolve-se ao estilo de história aos quadradinhos com uma narrativa de superação individual e coletiva, que funciona igualmente de forma autónoma com cada personagem a transmitir uma mensagem de comportamento responsável, que faz de cada um, um verdadeiro super-herói dos tempos modernos.A campanha vai desenvolver-se nas pataformas do município, na comunicação social local e regional e em espaços outdoors de Famalicão.