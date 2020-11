Morreu o cocriador do Scooby-Doo

Ken Spears, cocriador das personagens animadas de Scooby-Doo, morreu aos 82 anos, em sequência de complicações causadas pelas demência, confirmou o filho ao The Hollywood Reporter O espetáculo original, Scooby Doo, Where Are You!, durou apenas duas séries, entre 1969 e 1970, mas acabou a alimentar histórias por mais de 50 anos. Em três meses, os desenhos animados perdem assim os seus dois criadores: Joe Ruby e Ken Spears.O presidente da Warner Bros reagiu à morte de Spears, em comunicado. "Era um verdadeiro inovador na indústria e cujo humor e capacidade de contar histórias continuará a encantar o público."Ken Spears nasceu em Los Angeles, em 1938. Conheceu Ruby quando os dois eram editores de som e escritores de animação no estúdio Hanna Barbera.Acabaram a criar as aventuras de Scooby-Doo que seguiam um grupo de amigos que percorria os EUA à procura de casos assustadores e misteriosos, sempre acompanhados do seu cão cobarde, mas bem intencionado.A conta oficial do Instagram do Scooby-Doo também prestou a sua homenagem a Ken Spears.