Ando em gravações porque vou voltar à televisão em breve. Infelizmente isto é tudo o que posso dizer por agora...Porque comecei com 16 anos e nunca tinha feito uma pausa. Até aos 28, não conhecia outro dia a dia que não fosse acordar e ir para um estúdio.No primeiro ano descansei, fiz um reset e concretizei planos adiados de há anos, como certas viagens. No segundo aproveitei para fazer formações, dentro e fora do País. Também fiz uma curta-metragem, desenvolvi uma peça de teatro e lancei o meu segundo livro infantil sobre a igualdade de género, Mariana no Caminho da Igualdade. É um livro com uma peça de teatro associada para as escolas, com o intuito de educar as crianças para uma mentalidade sem preconceitos e a quebrar estereótipos de género.Sim, desde que em 2015 surgiu um convite das Nações Unidas para ser Champion para a Igualdade no meu país. Achei que como ia falar sobre o tema tinha de o conhecer bem, por isso comecei a pesquisar e percebi que até eu estava à mercê destes estereótipos de género.Porque o estamos a trazer ao de cima.Não creio que tenha passado ao lado ou que pertença a meios específicos. Se eu tivesse sofrido ou presenciado algo, teria sido a primeira a denunciar.Quando entrei nos Morangos com Açúcar não sabia o que queria, mas meio ano depois já não estava a ver outra coisa para a minha vida. Só não esperava passar 12 anos consecutivos a trabalhar.Não. Tudo tem o seu porquê e o timing. Acho que esta paragem foi mais útil agora, dos 28 aos 30 anos, do que se a tivesse feito antes. Também é bom as pessoas sentirem saudades de ver alguém no ecrã.Talvez se logo no início tivesse ido estudar para fora. Gostava de ter tido essa experiência de vida, de conhecer novas pessoas e trabalhar noutra língua. Mas como não há impossíveis, nunca se sabe se um dia não me agarro a isso."Como é que vieste parar aos Morangos", sem dúvida alguma. Estou há 14 anos anos a responder a esta pergunta. Às vezes até me pergunto porque será tão recorrente. Percebo que os meios de comunicação tenham públicos diferentes, mas mesmo assim, já passaram 14 anos! Talvez porque seja uma história diferente, já que eu não tinha esse sonho - a coisa aconteceu de repente.Eu vim a Lisboa de passagem com a minha mãe. Abordaram-me na rua dizendo que estavam a fazer scouting para uma agência. Disseram-me que tinham um departamento de representação. Achei graça, mas voltei à minha vida. Nunca mais me lembrei disto até me ligarem a dizer que estava selecionada para um casting.agradece a colaboração do Delirium Café Lisboa