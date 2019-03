"Vou ser tuga, com muito amor. Adoro este país, tenho uma mulher portuguesa, uma filha portuguesa e vou fazer o exame de português no dia 27 de abril", disse, sorridente, o chefe conhecido pelos seus emblemáticos e coloridos turbantes.



Chakall garantiu à Lusa que não vai adquirir a nacionalidade portuguesa para ter um passaporte europeu, mas sim porque já se sente "tuga" e quer continuar a valorizar os produtos portugueses a nível internacional.



"Tenho o objetivo de levar os produtos portugueses para fora, fazendo parcerias com outras marcas", adiantou o chefe, que se associou recentemente à Fortunna para levar até à Turquia os produtos de carne desta empresa bracarense .



O chef que faz consultoria para restaurantes em São Tomé e Príncipe (Bom Bom, do grupo hoteleiro sul-africano HDB) e na China (Super Bock -- Beer & Gastronomy Restaurant) vai também desenhar uma linha de facas para a empresa japonesa Kai.



Chakall gere atualmente a Cozinha Divina, empresa de 'catering' e eventos, fundada em 2011, o El Bulo Social Club, que abriu em fevereiro de 2016, o Refeitório Senhor Abel e o Heterónimo BAAR, em Marvila (Lisboa), desde 2017, e abriu no mesmo ano o Areal Beach Bistrot, na praia da Areia Branca (Lourinhã) onde dá prioridade à valorização dos produtos horticolas e frutas do Oeste.



O novo restaurante, L'Origine, no Parque das Nações é vocacionado para a gastronomia italiana, tal como o anterior Refeitorio Senhor Abel, mas oferece opções mais saudáveis como a 'pizza' sem glúten, adiantou.



Em 2018, os espaços "by Chakall" e a organização de eventos faturaram aproximadamente 1,9 milhões de euros.



A partir do segundo semestre, o chefe vai lançar-se num novo desafio, pela primeira vez fora da restauração.



"Vou fazer um alojamento totalmente ecológico no litoral alentejano", contou Chakall, sem querer revelar mais pormenores sobre o projeto turístico.

