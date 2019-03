"Parque Mayer", um filme de época sobre o teatro de revista e o Estado Novo, está indicado em 15 categorias, seguido de "Pedro e Inês", de António Ferreira, com dez, e de "Cabaret Maxime", de Bruno de Almeida, "Raiva", de Sérgio Tréfaut, e "Soldado Milhões", de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, todos com nove nomeações.



Para o Sophia de melhor filme foram indicados "Parque Mayer", "Cabaret Maxime", um policial vagamente inspirado na história do Cabaret Maxime, "Raiva", uma adaptação do romance "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca, e "Soldado Milhões", sobre o soldado Aníbal Milhais, que combateu na Primeira Guerra Mundial.



António-Pedro Vasconcelos, António Ferreira, Bruno de Almeida e Sérgio Tréfaut estão nomeados para melhor realização.



Na cerimónia de hoje serão ainda entregues os Sophia de carreira à atriz Lia Gama e ao ator Pedro Éfe e os Prémios de Melhor Cartaz de Cinema e o Prémio Técnico.



A lista completa de nomeados aos Prémios Sophia 2019:



Melhor Filme:

"Cabaret Maxime"

"Parque Mayer"

"Raiva"

"Soldado Milhões"



Melhor Realizador:

António Ferreira - "Pedro e Inês"

António-Pedro Vasconcelos - "Parque Mayer"

Bruno de Almeida - "Cabaret Maxime"

Sérgio Tréfaut - "Raiva"



Melhor Atriz Principal:

Ana Padrão - "Cabaret Maxime"

Daniela Melchior - "Parque Mayer"

Isabel Ruth - "Raiva"

Joana de Verona - "Pedro e Inês"



Melhor Ator Principal:

Adriano Carvalho - "Vazante"

Diogo Amaral - "Pedro e Inês"

Francisco Froes - "Parque Mayer"

Hugo Bentes - "Raiva"



Melhor Atriz Secundária:

Alexandra Lencastre - "Parque Mayer"

Ana Bustorff - "Ruth"

Beatriz Batarda - "Colo"

Carla Maciel - Parque Mayer



Melhor Ator Secundário:

Adriano Luz - "Raiva"

Cristóvão Campos - "Pedro e Inês"

Dmitry Bogomolov - "Carga"

Miguel Guilherme - "Parque Mayer"



"Melhor Documentário em Longa-Metragem:

"Correspondências", de Rita Azevedo Gomes

"Doutores Palhaços", de Hélder Faria e Bernardo Lopes

"Luz Obscura", de Susana Sousa Dias

"O Labirinto da Saudade", de Miguel Gonçalves Mendes



Melhor Documentário em Curta-Metragem:

"Kids Sapiens Sapiens", de António Aleixo

"Pele de Luz", de André Guiomar

"Russa", de João Salaviza e Ricardo Alves Jr.

"Sombra Luminosa", de Mariana Caló e Francisco Queimadela



Melhor Curta-Metragem de Ficção:

"Aquaparque", de Ana Moreira

"Como Fernando Pessoa Salvou Portugal", de Eugène Green

"Sleepwalk", de Filipe Melo

"Terra Amarela", de Dinis M. Costa



Curta-Metragem de Animação:

"Agouro", de David Doutel e Vasco Sá

"Entre Sombras", de Mónica Santos e Alice Guimarães

"Porque É Este O Meu Ofício", de Paulo Monteiro

"Razão Entre Dois Volumes", de Catarina Sobral



Prémio Sophia Estudante:

"Bruma", de Sofia Cachim, Daniela Santos, Gabriel Peixoto e Mónica Correia - Escola das Artes - Univ Católica Portuguesa

"No Fim do Mar", de João Monteiro - ESAP - Escola Superior Artística do Porto

"O Chapéu", de Alexandra Allen - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

"Terra Ardida", de Francisco Romão - ETIC



Melhor Série/Telefilme:

"3 Mulheres", de Fernando Vendrell - David e Golias

"Circo Paraís", de Tiago Alvarez Marques - Vende-se Filmes

"Sara", de Marco Martins - Ministério dos Filmes

"Soldado Milhões", de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles - Ukbar Filmes



Melhor Direção de Fotografia:

Acácio de Almeida - "Raiva"

José António Loureiro - "Soldado Milhões"

Paulo Castilho - "Pedro e Inês"

Rui Poças - "ZAMA"



Melhor Argumento Adaptado:

António Ferreira e Glória M. Ferreira, adaptado do livro A Trança de Inês de Rosa Lobato de Faria - "Pedro e Inês"

Carlos Saboga, adaptado de livro Negro De Padre Dinis de Camilo Castelo Branco - "O Caderno Negro"

João Milagre e Fátima Ribeiro, adaptado a partir da obra de Virgílio Ferreira - "Aparição"

Sérgio Tréfaut, Fátima Ribeiro, adaptado da obra Seara de Vento de Manuel da Fonseca - "Raiva"



Melhor Argumento Original:

Bruno de Almeida e John Frey - "Cabaret Maxime"

Jorge Paixão da Costa e Mário Botequilha - "Soldado Milhões"

Leonor Pinhão - "Ruth"

Tiago R. Santos - "Parque Mayer"



Melhor Canção Original:

"Arabic Soul" - Letra e música Tomás Gomes - "Colo"

"Cudin" - Composição por Miguel Moreira aka Tibars e Vasco Viana - "Djon África"

"Duelo Ao Sol" - Composição por Xutos e Pontapés - "Linhas de Sangue"

"Liberdade e Alegria" - Letra: António-Pedro Vasconcelos, música: José M. Afonso - "Parque Mayer"



Melhor Banda Sonora Original

José M. Afonso - "Parque Mayer"

Luís Pedro Madeira - "Pedro e Inês"

Manuel João Vieira - "Cabaret Maxime"

The Legendary Tigerman - "Ruth"



Melhor Montagem:

António Ferreira - "Pedro e Inês"

Bruno De Almeida e Pedro Ribeiro - "Cabaret Maxime"

João Braz - "Soldado Milhões"

Pedro Ribeiro - "Parque Mayer"



Melhor Maquilhagem e Cabelos:

Abigail Machado e Mário Leal - "Parque Mayer"

Emmanuelle Fèvre - "Raiva"

Maria José Silvestre - "Ruth"

Nuno Esteves "Blue" - "Cabaret Maxime"



Melhor Guarda Roupa:

Joana Cardoso - "Soldado Milhões"

Lucha D'Orey - "Ruth"

Maria Gonzaga - "Parque Mayer"

Sílvia Grabowski - "Pedro e Inês"



Melhor Som:

Olivier Blanc, Bruno Tarrière - "Raiva"

Pedro Melo, Branko Neskov, Ivan Neskov e Elsa Ferreira - "Soldado Milhões"

Pedro Melo & Miguel Martins - "Cabaret Maxime"

Vasco Pedroso, Branko Neskov, Elsa Ferreira - "Parque Mayer"



Melhor Direção Artística:

Clara Vinhais - "Parque Mayer"

Isabel Branco - "O Caderno Negro"

Joana Cardoso - "Soldado Milhões"

João Torres - "Cabaret Maxime"



Melhores Efeitos Especiais/Caracterização:

Filipe Pereira e Manuel Jorge - "Soldado Milhões"

Júlio Alves - "Pedro e Inês"

Olga José - "Carga"

Rita De Castro E Nuno Esteves "Blue" - "Linhas de Sangue"

