Um cão morreu durante um voo da companhia aérea United Airlines entre Houston e Nova Iorque, na passada segunda-feira, depois de uma assistente de bordo ter forçado a dona do animal a colocá-lo numa jaula no compartimento de bagagem do avião, que se situa acima dos assentos. A viagem durou três horas e meia e o animal não sobreviveu. A companhia já assumiu responsabilidades pelo sucedido.

Outra passageira do avião, Maggie Gremminger, afirmou ao jornal The Guardian que a mulher queria ficar com o cão junto dela e das suas filhas, dentro de uma pequena mala debaixo do seu lugar no avião, tendo a assistente de bordo insistido que este fosse retirado dali para um compartimento próprio.

"No final do voo, a mulher encontrou o seu cão já morto. Sentou-se no chão do corredor do avião a chorar e todos os outros passageiros estavam chocados," como Gremminger conta numa série de tweets juntamente com uma foto da mulher e das suas filhas.

Em reacção oficial, a United Airlines apelidou o incidente de "um trágico acidente que nunca devia ter acontecido, os animais de estimação nunca devem ser colocados no compartimento para a bagagem do avião".

A porta-voz da companhia aérea americana, Maggie Schmerin, garantiu que a United estava a investigar o incidente e que os valores dos bilhetes e da multa da cabine do animal seriam devolvidos.

Esta não é a primeira verz que a United Airlines é criticada pelo seu tratamento aos animais. No ano passado, a companhia foi processada pelos donos de um coelho gigante que morreu durante um dos seus voos.

Até 2017, a United Airlines tinha o maior número de mortes de animais de qualquer companhia aérea americana, de acordo com dados do Departamento de Transporte americano (DOT), com 18 animais mortos e 13 feridos durantes os seus voos. No mesmo relatório, foram reportadas apenas mais seis mortes em todas as outras 16 companhias aéreas.