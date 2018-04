Max tem 17 anos e passou a noite com Aurora, de três, que esteve desaparecida durante 15 horas.

Max é o novo cão-polícia honorário de Queensland, Austrália, por ter salvo a pequena dona de três anos. Surdo e parcialmente cego, acudiu a Aurora quando esta se afastou da casa da avó e passou a noite sozinha.



A menina afastou-se da casa da avó na sexta-feira, dia 20 de Abril. Ao longo da noite, foi procurada por cerca de uma centena de socorristas, entre agentes da polícia e voluntários. Mesmo assim, passou 15 horas com paradeiro desconhecido.



No sábado, Leisa Bennett, a avó da menina, acompanhava um grupo de voluntários quando ouviu a voz da neta. "Comecei a subir a montanha e quando cheguei ao topo, o cão veio ter comigo e levou-me até ela", contou ao canal ABC. Enquanto caminhava, encontrou Max, que a levou até ao local onde estava a menina. "Ela cheirava a cão, dormiu com o cão."



Aurora foi encontrada com apenas uns arranhões. E Max foi homenageado.