Sniffles, o cão que não tem nariz e que procura uma família

Michelle Wacker, da organização norte-americana Orange County Animal Services garante que apesar das suas peculiaridades físicas, o animal é bastante saudável e descontraído.



Foi resgatado pela associação Poodle Rescues - que resgata e cuida de animais com necessidades especiais - no dia 19 de Dezembro e foi tratado numa clínica veterinária da Flórida. Quem o tratou acredita que a vida do animal não tenha sido fácil e que este tenha vivido em condições precárias.



De acordo com pesquisa feita pela associação, crê-se que Sniffles tenha passado grande parte da sua vida em Porto Rico, onde perdeu o nariz devido a um possível ataque de cães.



A esperança de encontrar um lar para o Sniffles cresce de dia para dia. A Poodle Rescues já recebeu centenas de respostas por parte de famílias interessadas em adoptar o cãozinho, que deverá ser entregue a uma delas dentro de algumas semanas.

