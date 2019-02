Um cão heroico salvou o seu tutor de um ataque na África do Sul, rosnando ao agressor. Duke, da raça Pastor Alemão, foi esfaqueado no crânio pelo suspeito, mas conseguiu sobreviver à investida.

Gino Wensel, de 40 anos, estava a passear o cão quando reparou num homem a vir na sua direção a empunhar uma faca. Duke não hesitou e colocou-se à frente do tutor enquanto rosnava e mostrava os dentes ao agressor.

O atacante virou-se para o cão e espetou-lhe uma faca no crânio com toda a sua força, segundo o Daily Mail. Apesar de estar gravamente ferido, Duke conseguiu manter-se consciente e ainda perseguiu o homem, conseguindo afugentá-lo.

Pouco depois, o animal colapsou no solo por causa dos ferimentos. Wensel inicialmente pensou que Duke estaria morto, mas reparou que o animal ainda estava a respirar, levando rapidamente para a Sociedade do Bem-estar Animal da África do Sul (AWSSA, sigla em Inglês), que funciona como uma organização de caridade para todos os animais.

"O Duke sofreu um ataque de alto impacto que não tenho dúvidas que foi feito com intenção de matá-lo. Ele ficou em estado crítico e perto de morrer", relatou o porta-voz da AWSSA Allan Perrins."Ele estava a alternar entre um estado consciente e inconsciente. Foi imediatamente sedado e medicado com analgésicos enquanto era encaminhado para fazer um raio-x", conta.