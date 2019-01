O cão era uma estrela das redes sociais. Nas páginas, eram partilhadas imagens do seu quotidiano e encontros com celebridades. Liam Payne ou Anderson Cooper foram fotografados com o cão. Em 2011, as imagens foram publicadas num livro chamado Boo: The Life of The World Cutest Dog (ou Boo, a vida do cão mais querido do mundo).



"É com tristeza profunda que quero partilhar que Boo morreu durante o sono esta manhã e nos deixou para ir ter com o seu melhor amigo, Buddy", anunciaram os donos. "Boo, amamos-te com todo o nosso coração e vamos ter saudades tuas até ao dia em que te voltarmos a ver. Diverte-te a correr com o Buddy e a criar brincadeiras onde quer que vão."

Boo, um Lulu-da-Pomerânia com 17 milhões de seguidores nas redes sociais, morreu na sexta-feira com um "coração partido". Boo resistiu cerca de um ano à morte de Buddy, o cão com que viveu a maior parte da vida, contam os seus donos. Tinha doze anos."Pensamos que o coração dele literalmente se partiu quando Buddy nos deixou", contaram os donos na página de Facebook. Desde 2017, ano em que Buddy morreu, que Boo sofria de problemas cardíacos.