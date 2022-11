Os novos episódios centram-se nos anos 90, no divórcio dos príncipes de Gales e noutros escândalos. O rei está preocupado com a sua reputação.

Carlos III em pânico com The Crown

Carlos e Camilla beijam-se, felizes, com fogo de artifício por trás, enquanto Diana sofre ao enfrentar a Casa Real para se libertar do seu casamento e o castelo de Windsor é consumido pelas chamas. Estas são algumas das cenas do trailer da tão aguardada quinta e penúltima temporada de The Crown, que estreia na quarta-feira, dia 9, na Netflix.