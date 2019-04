" É Proibido Proibir" é uma canção composta por Caetano Veloso e apresentada no III Festival Internacional da Canção de 1968, não a década de 70 como afirmou o bispo. É uma das mais icónicas composições do cancioneiro de Caetano.



O músico baiano vai apresentar uma queixa contra o bispo da Arquidiocese Militar do Brasil, para que esclareça as intenções das suas palavras.







Caetano Veloso mostrou intenções de processar o bispo brasileiro José Francisco Falcão que disse, durante a homilia de uma missa destinada a comemorar o golpe militar de 1964 naquele país, que gostaria de dar raticida ao músico baiano."E tem um imbecil que nos anos 70 cantou que é proibido proibir. Gostaria de dar um veneno de rato", afirmou o líder religioso, de acordo com a revista Veja que acrescenta que a homilía foi feita a 31 de março.