O fim do Verão marca o fim do calor e o começo do trabalho duro. Ou talvez não: a cadeia de hotéis de luxo Vidanta, no México, está a oferecer um emprego de sonho que de árduo parece ter pouco. A função do candidato escolhido será de embaixador da marca durante um ano, onde poderá divulgar os cinco resorts do grupo e terá à sua espera um generoso ordenado.

Entre as "tarefas" propostas estarão o teste de piscinas e tratamentos de spa, a prova de refeições confeccionadas por chefs com estrelas Michelin e as mais variadas experiências que a cadeia Vidanta tem para oferecer. Em troca, o influenciador digital publica nas redes sociais a sua estadia para atrair possíveis turistas.

Estas não serão decerto as únicas vantagens. A Vidanta oferece ainda um ordenado de 104 mil euros por ano ao candidato escolhido – cerca de 8,6 mil euros por mês. Os hotéis seleccionados para a experiência são o Grand Luxxe, o Grand Bliss, o Ocean Breeze e o Sea Garden, em Nuevo Vallarta, e o The Grand Mayan, o Mayan Palace e o The Bliss, em Riviera Maya, banhada pelo Mar das Caraíbas.