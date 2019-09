Caçador mata cachorro por não querer que ele afugentasse animais

Um caçador de 22 anos será julgado por ter matado um cachorro de quatro meses em Ardèche, França. O homem matou o cão, que não era seu, por ter receio que ele afugentasse os animais que pretendia caçar.

O crime ocorreu a 26 de agosto e vitimou um cachorro Border Collie chamado Kinder, que tinha quatro meses. Depois de ser detido, o caçador relatou que o cachorro ladrava demasiado alto e podia assustar os outros animais. Por isso, matou-o com dois tiros. A época de caça ainda nem tinha começado, pelo que as autoridades descartam que se trate de um acidente.

O dono do cachorro, um agricultor de 66 anos, ouviu o primeiro disparo e o animal a uivar logo de seguida. O segundo tiro silenciou o cachorro.

Então, foi em busca do cão e encontrou a viatura do caçador. Para impedir que fugisse, bloqueou a estrada com o trator. A sua mulher é que identificou o autor dos disparos.

Apesar de ter julgamento marcado, a licença de caça não foi suspensa. Será levado a tribunal a 14 de fevereiro por um ato de crueldade contra um animal doméstico.