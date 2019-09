Kaitlin Burge, de 28 anos, e Matthew Burge, de 31, são pais de três crianças: Aubrey, Beckett e Chandler. O retrato de uma família feliz, recebeu a notícia de que o pequeno Beckett, teria leucemia linfoblástica aguda, em 2018. O caso ocorreu no estado norte-americano do Texas.

Com apenas dois anos, o menino começou a passar grande parte do tempo no hospital para realizar tratamentos de quimioterapia e levar transfusões de sangue.

Aubrey, a irmã mais velha do menino, desde que soube que o irmão estava doente sempre se ofereceu para ajudar. A criança preferia ficar em casa perto dele, do que ir brincar com as amigas.

A mãe, emocionada com esta ligação tão forte entre irmãos, decidiu começar a partilhar as imagens dos dois para mostrar a importância da família em alturas mais difíceis.

No entanto Kaitlin sente-se triste pela filha ainda tão pequena ter que saber lidar com toda esta situação.

A menina não poderia ter ficado mais feliz, quando no dia em que completava cinco anos de vida, o irmão Beckett regressou a casa depois de mais um mês no hospital.

O menino vai continuar com os tratamentos por mais dois anos. Até lá, Beckett conta com o apoio incondicional da família, e em especial da irmã.