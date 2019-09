Ainda não se sabe o que está a matar tantos cães na Noruega

Na Noruega, uma doença misteriosa anda a matar vários cães. Pelo menos 26 animais morreram e as autoridades emitiram um alerta aos donos, em que os avisam para manter os cães com a trela e sem contactar com outros até se perceber o que se passa.

Segundo o jornal The Guardian, dez cães ficaram doentes nos dias 7 e 8 de setembro. Quatro destes morreram. A maioria dos casos verifica-se em Oslo, a capital do país, mas também se têm verificado problemas em 14 distritos.

A patologia provoca vómitos e diarreia com hemorragia nos animais. Estão a ser investigadas causas virais, bacterianas, fúngicas e parasíticas. Contudo, ainda não foi encontrado nenhum elemento em comum entre os cães que morreram, que viviam em locais diferentes do país, e bebiam e comiam alimentos diversos.

As ocorrências também já afetam a vizinha Suécia, com um cão a ser tratado depois de ter participado num concurso. Os eventos desta natureza, na Noruega, foram cancelados.

"Ainda não sabemos se é contagioso, ou apenas uma série de casos individuais", explicou Ole-Herman Tronerud, da autoridade de segurança alimentar norueguesa. Cães saudáveis estão a morrer muito depressa, reconheceu Jorun Jarp, do instituto de veterinária.