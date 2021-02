Caça ao lobo ibérico proibida também em toda a Espanha

Até aqui, a norte do Douro a caça não estava proibida. França e Portugal já não permitem que estes animais sejam caçados. Agricultores temem pelos seus animais criados em espaços abertos, como as ovelhas.

Espanha decidiu, esta semana, incluir o lobo ibérico na lista de espécies silvestres em regime de proteção especial. Esse passo vai assim impedir a caça ao lobo no norte do país, na região a norte do rio Douro. Esta decisão acabou por não agradar aos agricultores que temem o crescimento das populações de lobos que põe em risco os seus animais. Já os ambientalistas aplaudem esta decisão.







Reuters

"Achamos que é um grande sucesso", classifica Nerea Larrabe, que gere um refúgio de animais na região Basca. Aqui a caça controlada era permitida, mas agora deixa de o ser. "É uma legislação para garantir que uma espécie importante para o nosso ecossistema não desaparece", acrescenta, à Reuters.Desde os anos 1960 que a população em Espanha do lobo ibérico tem vindo a cair. Está neste momento nos 1.500 a 2.000 exemplares, com mais de 90% da população concentrada no norte do país.A população do lobo ibérico estava já protegida a sul do rio Douro, onde a caça desportiva está proíbida. Tal como acontece em Portugal e França. A votação não foi pacífica e teve mesmo de ser repetida depois de a primeira ter resultado num empate. Cantábria, Astúrias, Castela e Leão e Galiza, onde vivem mais de 90% das populações de lobos, já tinham mostrado a sua oposição a esta medida e votaram contra.Como predadores, os lobos ajudam a regular a fauna local, mas também são os responsáveis por mais de 15.000 animais de quinta mortos em toda a Espanha, refere a associação de agricultores, COAG."O conflito existe", admite o veterinário basco Peru Lopez. "Se os lobos matassem apenas veados, javalis e coelhos selvagens não havia problema."Desde sempre que os agricultores destas regiões têm tentado adaptar-se. Construindo vedações para proteger os seus animais. No entanto, na região Basca existem prados abertos onde ovelhas andam livremente, o que Peru Lopez considera incompatível com o aumento da população de lobos.O caçador e criador de gado Isaac Ruiz Olazabal concorda com esta posição e conta que o seu vizinho viu abutres a circular num dos pastos e foi encontrar dois dos seus animais mortos por lobos. "Lobos e gado não podem estar juntos", defende. "Vão ter de reverter esta decisão, caso contrário muitos de nós agricultores vão desaparecer."