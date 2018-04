Com apenas 37 anos, Ana Sofia Reboleira colecciona 44 novas espécies descobertas -e baptizadas por si- nas mais de mil cavernas que explorou.

Ficar pendurado a 200 metros de altura, com temperaturas a rondar os 3 oC e a humidade a 100%. A iluminar a caverna apenas a luz de um capacete. Não falamos de um desporto radical, mas de biologia. Ou melhor de espeleologia - a ciência que estuda as cavidades subterrâneas - aliada à descoberta biológica. Ana Sofia Reboleira, que em miúda sonhava ser trapezista, não dispensa o trabalho de campo. Para encontrar as 44 espécies nunca antes vistas, é capaz de passar horas à procura de animais milimétricos.



Com 37 anos, a investigadora, que nasceu nas Caldas da Rainha e se formou na Universidade de Aveiro, está agora a dar aulas na Universidade de Copenhaga. Este mês juntou mais uma descoberta ao seu currículo: o milpés mais profundo do mundo.



Qual é a importância de estudar os animais das cavernas?

Os animais e as bactérias que vivem debaixo de terra são extraordinariamente desconhecidos. Conhecê-los por si só é uma mais-valia para o nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Além disso, estes animais, especialmente os que vivem nas massas de água debaixo da terra, têm um papel importantíssimo na manutenção da qualidade da água. Estes animais têm uma série de funções pelas quais são responsáveis, normalmente a reciclagem de nutrientes, e alguns também têm um papel reciclador dos agentes que vêm de fora ou de contaminantes. Outros até se alimentam de bactérias. Todas estas funções garantem-nos a qualidade da água que vamos utilizar e o equilíbrio do ecossistema. Outro ponto é que estes animais são interessantíssimos do ponto de vista evolutivo.



Porquê?

Vivem com uma série de condicionantes ambientais, como a falta de luz e a uma temperatura muito constante - varia um grau ao longo de um ano inteiro. Evoluem com estas condições, o que permite estudar melhor os mecanismos de evolução que são muito mais difíceis de compreender quando estudamos espécies da superfície. À superfície existe um número maior de variáveis que temos de considerar. Depois há outras aplicações, que já advêm da ciência aplicada, ou seja, alguns animais produzem venenos que poderão ser uma grande fonte de produtos medicinais.



Porque são tão desconhecidos?

Porque o meio onde vivem é extraordinariamente difícil ao acesso humano. Chamamos grutas aos sítios onde o homem se consegue mexer, se falarmos de grutas num animal de um milímetro, percebemos que a gruta, ou seja, o habitat desse animal é extraordinariamente inacessível. A forma de estudar esses organismo é aceder às grutas para os recolher.



Só quando chega ao laboratório é que sabe que é uma espécie nova?

Fazemos recolhas no campo de maneira activa, ou seja, andamos à procura e a levantar pedras. Mas também colocamos armadilhas com comida e às vezes temos sorte de ter animais. Isto é a parte da colheita no campo, depois no laboratório são estudados até ao mais ínfimo detalhe e comparados com todos os animais do planeta, para se chegar à conclusão de que realmente são diferentes e que essas diferenças constituem uma base científica para criar uma nova espécie. Em seguida, há um estudo detalhado que tem de ser publicado numa revista científica e ser aceite pelos pares. Só depois é que existe para a ciência. O processo demora mais de um ano. Por exemplo, esta espécie anunciada agora, o milpés, (Heterocaucaseuma deprofundum) foi recolhida em 2010.



Como descobriu o milpés?

Foi numa expedição no Verão 2010, àquela que era na altura a gruta mais profunda do planeta [Abecásia, na Rússia]. Entretanto descobriram outra - vizinha, com mais seis metros. Antes de ser bióloga já me dedicava à exploração de cavernas, sou espeleóloga e conhecia a equipa russa que lá ia. Fui com eles para realizar o primeiro estudo biológico da cavidade, juntamente com um colega espanhol. Na altura, foi uma grande surpresa porque não esperávamos encontrar animais a tanta profundidade. A espécie mais profunda que se conhecia não chegava aos mil metros e nós conseguimos duplicar essa distância.



Como é um milpés?

São como os milpés de superfície, conhecidos como marias-café, mas a particularidade dos animais de cavernas é que são despigmentados, vivem sem luz e não precisam de fabricar pigmento para os proteger dos raios UV. Depois carecem de olhos ou têm uns muito reduzidos. Mas também desenvolvem outras estruturas, por exemplo, têm antenas muito compridas que lhes possibilitam ter uma maior noção do espaço que os rodeia. As antenas têm quatro estruturas sensoriais que lhes permitem perceber o que têm à frente.



Quanto tempo estiveram na expedição nas grutas Krubera-Voronja e Sarma, na Abecásia?

A expedição durou um mês e éramos 30 pessoas. Estávamos a 2.300 metros de altitude e nas zonas calcárias não há água... Derrete-se a neve, para fazer chá e manter os expedicionários hidratados. Levámos cerca de 5,5 toneladas de equipamento. Mas dentro das cavidades não há o problema da água, porque há água por todo o lado.



Como se lida com isso?

Com resistência física. Muitas vezes dormimos dentro da cavidade, porque não se desce dois quilómetros e se volta a subir no mesmo dia. A cavidade tem uma temperatura muito baixa, são 3 oC e 100 % de humidade. Há cascatas e ribeiras... É complicado. Quando nos molhamos, nunca mais nos secamos. Só quando saímos.



Tem de levar roupa extra?

Não levamos roupa extra. É o equipamento de espeleologia - uma camada interior e outra exterior. E é isso. Fica-se molhada e aguenta-se. São os encantos da expedição.



Que outros encantos complicados já encontrou nas expedições?

Precipitação exterior e uma inundação no interior. Nas zonas calcárias com grutas não há circulação de água à superfície, ou seja, quando chove toda essa água infiltra-se através das fissuras da rocha e começam a circular por galerias e rios subterrâneos. Logo há inundações. Aliás, as inundações e as quedas são a maior causa de morte de exploradores de cavernas a nível mundial.



O que lhe aconteceu dessa vez?

Dessa vez, numa caverna do Norte da Europa, era suposto passarmos seis horas e ficámos 24 horas, com a água a 4 oC. Estávamos num rio subterrâneo, numa galeria estreita e inclinada, e a água ganhou uma velocidade absurda. A água subia de 30 em 30 minutos de uma forma galopante. Houve uma altura em que não pudemos andar mais e tivemos de esperar que as coisas melhorassem. Escalámos um bocado da parede e esperámos. Se estivéssemos dentro de água, tínhamos sido levados com a corrente.



Isso não a faz pensar: "Se calhar não me devia meter nisto"? Nunca apanhou um susto grande?

Faço espeleologia desde os 14 anos, nunca tive acidentes sérios. Tive incidentes. Mas já tive um colega que escorregou e estalou uma costela, por exemplo. Temos de ter cuidado. Quando estamos pendurados a mais de 200 metros do chão não há espaço para brincadeiras, porque aqui as brincadeiras pagam-se com a vida. Temos de estar focados. Ainda assim, as coisas acontecem. Depois de 10 horas numa corda, com um saco pendurado, encharcada debaixo de uma cascata, claro que a pessoa fica mais susceptível a erros.



Nunca se magoou?

Apanhei um grande susto há uns anos quando uma ancoragem [estrutura de encaixe da corda] onde estava pendurada se soltou. Voei para aí uns dois metros, mas debaixo dos meus pés tinha um poço com quase 100 metros. Não foi nada agradável. Fiquei pendurada à outra ancoragem. Mas isto é espeleologia, não é biologia. Apesar de o trabalho de campo ser muito importante.



Lembra-se da primeira espécie que descobriu?

Perfeitamente, estava a fazer o mestrado em escaravelhos cavernícolas nas serras de Aire e Candeeiros. E foi na primeira saída de campo que descobri uma espécie nova de escaravelho e não sabia que era nova. Pensava que já era conhecida, ainda assim descobri-a num sítio que não era comum. Ou seja, era uma descoberta interessante porque aumentava a área de distribuição dessa espécie. Depois de estudarmos os animais percebemos que não era uma nova espécie, mas duas. Deixou-me muito contente. Toda a história em torno da evolução destes organismos era muito engraçada. São dois grupos da mesma população, mas que estavam separados geograficamente e que começaram a evoluir de forma diferente. Ao fim de algum tempo formaram-se espécies novas. Estudamos isto em biologia e descobrir que funciona mesmo assim é muito interessante.



Quando foi a primeira vez que visitou uma gruta?

Tinha à volta de 6 anos quando fui à gruta turística de Mira de Aire e fiquei absolutamente maravilhada. Não sabia que debaixo de terra havia espaços vazios tão grandes. A ideia de que havia passagens por descobrir povoou-me o imaginário de forma incrível.



Qual é o seu próximo projecto?

Nos próximos três anos estou num projecto que vai estudar o impacto das actividades humanas nestes ecossistemas subterrâneos. É um projecto à escala global - Espanha, França, Itália, Alemanha, Austrália - e vamos tentar perceber como se sente esse impacto e se os mesmos padrões se encontram ao longo de diferentes condições climáticas. É que quando as nossas reservas de água não tiverem qualidade para serem usadas, como será? Imagine a situação da poluição do Tejo debaixo da terra? Demora mais tempo até alguém se aperceber. Por exemplo, quando falamos dos pesticidas da agricultura, quando chove essas substâncias vão para debaixo de terra... Já se sabe que tudo o que acontece à superfície tem um impacto directo, mas vamos tentar perceber as consequências globais.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 721, de 22 de Fevereiro de 2018.