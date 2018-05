Enquanto estava à espera na estação de comboios de Kinshicho, em Tóquio, Kinoshita Shoji captou imagens de um corvo que estaria a tentar decifrar como adquirir um bilhete através da máquina self-service.





Depois de observar durante minutos as pessoas que compravam bilhetes, a inteligente ave agarra no cartão de crédito de uma senhora e tenta inseri-lo na máquina, sem sucesso. De acordo com Kinoshita, ao ver que não consegue comprar o seu bilhete, o corvo devolveu o cartão à senhora e desapareceu, voando.