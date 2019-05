Bebé arrancado da barriga da mãe abriu os olhos ao colo do pai

Um bebé arrancado da barriga da mãe já abriu os olhos no hospital onde foi internado. Estava ao colo do pai, Yovany Lopez. A mãe, Marlen Ochoa-Lopez, foi assassinada depois de ter sido atraída para uma oferta de um carrinho de bebé em Chicago, EUA, no início do mês.

O bebé abriu os olhos este domingo. A imagem do momento anterior ao bebé tê-lo feito foi divulgada pela CNN e tirada por Cecilia Garcia, que tem ajudado a família. "Estávamos a rezar e a rezar e ele abriu os olhos, e o pai dele disse, ‘Oh meu Deus, ele abriu os olhos!’", contou Garcia à cadeia televisiva norte-americana.