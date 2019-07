Polícia salva recém-nascido após mandar parar carro em excesso de velocidade

Quando o polícia Will Kimbro parou um carro que circulava em excesso de velocidade no mês passado, não sabia que ia acabar por salvar a vida de uma recém-nascida. O episódio ocorreu durante uma ronda policial em Berkeley, na Carolina do Sul, a 11 de junho, e as imagens foram divulgadas recentemente, através de uma câmara.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Berkeley, Will Kimbro mandou parar a viatura e o motorista saiu a pedir socorro pela bebé que estava no colo da mãe e que tinha parado de respirar. Após perguntar o nome da menina, o agente da polícia colocou-o no colo e verificou o pulso. De seguida, iniciou algumas manobras de primeiros socorros à bebé de 12 dias.



"Chora para mim, chora para mim. Abre os olhos, querido", suplicou Will, segundos antes de a bebé começar a chorar. A mãe respirou de alívio quando o polícia afirmou que a filha ia ficar bem, uma vez que já tinha começado a respirar novamente sozinha.