Mas a história não fica por aí. Segundo o utilizador, uma rapariga começou a interagir com ele no ginásio e questionou-o se queria ir tomar umas bebidas com ela. "Eu rejeitei-a e disse que era casado. E quando cheguei a casa, a minha mulher começou a abraçar-me e a pedir desculpas. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela contou-me que a melhor amiga dela tinha sugerido que fizesse um teste à minha lealdade e por isso pediram a uma amiga mútua para flirtar comigo e convidar-me a sair."



O homem explica depois que isso foi uma gota de água no relacionamento. "Eu estou completamente fulo. Estou farto das porcarias dela. Seria péssimo pedir-lhe que saísse da casa?", questiona.



As reações não demoraram a chegar e algumas eram de apoio e outras a questionarem o carácter do homem por sugerir tal coisa.



Um dos utilizadores explicou que a mulher tinha tido alguns comportamentos menos corretos durante a gravidez. "Agora olho para trás e penso que foi uma forma de expressar os nervos e as hormonas a mexerem com ela", acrescenta, apelando a que o marido tivesse paciência.



Já outro utilizador considera que as hormonas não podem servir de desculpa para que a mulher trate mal o marido.



Houve também quem sugerisse que a mulher fosse ver um médico para tentar perceber se estava a descompensar devido às hormonas. Muitos utilizadores concordaram com esta sugestão, mas acrescentaram que o homem era insensível por sugerir expulsar a mulher.

Um utilizador da rede social Reddit questionou se era aceitável pedir à mulher grávida para sair de casa. Os utilizadores daquele site apressaram-se a responder à questão.Num comentário publicado numa página do Reddit, o utilizador stupidtest1 ("teste estúpido 1") escreveu: "A minha mulher está grávida com a nossa filha. Inicialmente estávamos entusiasmados e muito felizes com isto. Mas depois ela começou a agir como uma louca. Fica zangada e irritada pelas coisas mais ínfimas, insulta-me quando não gosta da comida que eu faço, começa a agir como se estivesse insegura e acusa-me de já não me sentir atraído por ela", contextualizou o homem.