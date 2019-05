O arquiteto Álvaro Siza Vieira apresenta esta quarta-feira, no Lincoln Center, em Nova Iorque, uma torre com 37 andares e 80 apartamentos em Manhattan, com 120 metros de altura.

O edifício será o primeiro do vencedor do Prémio Pritzker em 1992 e foi encomendado por uma empresa de construção que já entregou um edifício a outro vencedor da honra, o japonês Tadao Ando.