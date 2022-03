Baterista dos Foo Fighters consumiu opiáceos e antidepressivos

Análise encontrou dez substâncias no corpo de Taylor Hawkins, incluindo canábis, antidepressivos, benzodiazepinas e opiáceos.

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

O baterista do grupo de rock alternativo Foo Fighters, Taylor Hawkins, consumiu canábis, opiáceos e antidepressivos antes de morrer na noite de sexta-feira num hotel de Bogotá, anunciaram hoje as autoridades colombianas.



Taylor Hawkins Reuters

"A análise toxicológica detetou até ao momento dez substâncias encontradas no corpo de Taylor Hawkins, incluindo THC (canábis), antidepressivos, benzodiazepinas e opiáceos", anunciaram os investigadores colombianos.

A banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic e era um dos destaques do evento, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins, de 50 anos, sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música.