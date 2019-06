Segundo a mesma publicação, o elenco da série, que já está em processo de filmagens, vai incluir também Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto e Daniel Mays.



De acordo com a Deadline, "White Lines" vai ser falada em inglês e filmada até outubro, nas Ilhas Baleares, em Espanha.



A sinopse, divulgada também pela publicação especializada Variety, revela que o enredo parte da descoberta do corpo de um DJ de Manchester, 20 anos depois do seu desaparecimento em Ibiza.



"Quando a sua irmã regressa à ilha espanhola de Ibiza para descobrir o que aconteceu, a sua investigação leva-a a um mundo de discotecas, mentiras e encobrimentos", adianta a Deadline.



Segundo a Variety, "White Lines" resulta de um acordo assinado entre a Netflix e Álex Pina, após o sucesso de "La Casa de Papel".



Nuno Lopes, 41 anos, destacou-se no filme "São Jorge", de Marco Martins, com o qual recebeu o prémio de melhor ator no festival de Veneza, em 2016. O filme foi o candidato português a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro, não tendo sido nomeado.

O ator português Nuno Lopes vai integrar o elenco da nova série do criador de "La Casa de Papel", Álex Pina, intitulada "White Lines", também com selo da Netflix, foi quinta-feira anunciado.Nas redes sociais, o próprio ator partilhou um texto da agência Subtitle Talent que anunciava que o português será um dos protagonistas da nova série, com 10 episódios, escrita por Pina e produzida pela Left Bank, a mesma empresa por trás de "The Crown".