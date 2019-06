O secretário-geral da Nações Unidas, o português António Guterres, é a capa da revista norte-americana Time, na edição dedicada às alterações climáticas.

Sob o título "Oceanos a subir, residentes em fuga, aldeias a desaparecer. O nosso planeta afunda-se", a capa mostra o português de cenho carregado, de fato e gravata, e com água até aos joelhos a olhar diretamente para a lente do fotógrafo, sob o tema da subida dos oceanos. A revista apresenta ainda uma edição animada com a água a subir e submergir lentamente o secretário-geral.



Já a legenda diz: "O secretário-geral da ONU, António Guterres, na costa de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis" à subida dos oceanos na sequência das alterações climáticas.



O secretário-geral da Nações Unidas tem sido uma voz ativa e veemente sobre os perigos do aquecimento global para o futuro do planeta.





TIME's new cover: The leaders of these sinking countries are fighting to stop climate change. Here's what the rest of the world can learn https://t.co/lLHeaREycm pic.twitter.com/NBEzO3WLSV