Não são a primeira banda portuguesa a andar por território asiático em concertos, mas pertencem a um clube exclusivo e muito reduzido dos que já o fizeram – como os The Voynich Code ou os Moonspell (a primeira banda do país a atuar em Pequim em 2013). Chamam-se Gaerea (lê-se "Guéria") e são um quinteto misterioso, que aprecia a sua privacidade e que usa máscaras negras em palco. "Todas as pessoas da plateia ou até mesmo tu usas uma máscara", explicam.





No rescaldo do lançamento deste disco em 2018, depois de um bem-sucedido EP homónimo lançado em 2016, a banda apresentou-se na China para atuar em oito concertos maioritariamente como cabeças de cartaz, mas também tocando com Laster, Sigh ou Eluveitie nos dias 7 a 19 de maio.



Em entrevista à SÁBADO, os membros contam como surgiu a oportunidade de pisar os palcos chineses, as diferenças entre o público português e do país asiático, o sucesso do primeiro disco e inspiração por detrás deste, e os temas das letras, que abordam o sombrio e o tenebroso, sempre escondidos atrás das suas máscaras.Como surgiu a oportunidade de irem tocar à China? Como correu a digressão?

Surgiu muito surpreendentemente do nada, na verdade. Depois do lançamento do Unsettling Whispers começaram a surgir alguns convites para festivais ou pequenas tours na Europa mas nunca pensámos que a China fosse uma opção ou uma possibilidade para uma banda que ainda está a dar os primeiros passos. A tour correu de forma bastante tranquila. Estava tudo bastante preparado para nos receber e demos certamente os oito melhores concertos até então. O público tem uma postura intensa e bastante responsiva, o que te dá aquele pequeno boost [impulso] para te deixares levar pelo momento. Algo inesquecível.



Como é que o público chinês se comporta durante os concertos? São muito diferentes dos portugueses?

São bastante presentes e são acima de tudo um público que está ali para obter um pouco daquilo que estás a sentir em palco. Nem que seja uma pequena e mera reflexão do conceito, da alma ou da atmosfera do espetáculo. Querem-se deixar levar por tudo isso. Não são muito diferentes da plateia portuguesa. O público português não é propriamente fácil de agradar. Mas são os artistas que deixam satisfações de lado que conseguem alcançar o respeito do público português. O artista e a verdade perante a sua arte acima de tudo. O público vem depois.



Tiveram alguma dificuldade durante a vossa visita ao país?

Nada. A entrada no país foi bastante fácil a partir do momento que toda a burocracia com vistos foi resolvida. Não estamos a falar do México ou da Índia onde é extremamente perigoso andar sozinho na rua. A China é provavelmente o país mais seguro do mundo. Não existem polícias nas ruas e mesmo esses agentes não têm arma de fogo. Contudo é um povo extremamente controlado através das apps que usam, das câmaras que os rodeiam, etc. Se pensarmos bem, de que outra forma o governo conseguiria saber precisamente onde está um certo indivíduo se não tivesse "olhos" em todo o lado? Depois tens o facto de sermos estrangeiros. Estivemos em muitos ambientes com pessoas que nunca tinham visto ocidentais. Não é que isso seja uma afronta ou sinal de alerta visto que o comportamento "normal" é demonstrarem curiosidade, tirarem fotos, etc. O estrangeiro é como que uma "espécie protegida" na China desde que respeite as regras e costumes do país.



O mercado chinês já está. Qual é o próximo mercado que querem conquistar?

O mercado que se mostrar interessado o suficiente. Não há nada como viajar e conhecer novas culturas mas nunca o faremos pelo mínimo das nossas condições exigidas para bons espetáculos. É disso que vivemos.







Podem contar-me um pouco da vossa história e da escolha do nome? Como se pronuncia Gaerea?

("GUÉRIA" - em Português)



O projeto foi criado em maio de 2016 por um único fundador. Em novembro desse mesmo ano lançamos o primeiro EP homónimo pela italiana Everlasting Spew Records e muito pouco tempo depois fomos convidados a dar alguns concertos, o que exigiu a criação de um núcleo de artistas para que tal sucedesse. Em junho de 2017 entramos novamente em estúdio para a gravação do primeiro e corrente álbum Unsettling Whispers. O resto está bastante presente na memória de quem nos segue. Afinal não deixa de ser uma banda com três anos.



A reação ao vosso primeiro disco - Unsettling Whispers – surpreendeu-vos?

Bastante, na verdade. Estaria a mentir se dissesse que não tinha qualquer tipo de expectativa mas certamente nunca teríamos entrado em estúdio se não tivéssemos esperança no disco. Depois de assinarmos o lançamento com a editora indiana Transcending Obscurity Records, rapidamente todo o projeto começou a crescer em todas as direções. Vendemos as primeiras edições do disco em menos de um ano, tivemos críticas extremamente positivas, alcançamos alguns tops anuais e os convites para concertos na Europa começaram a ser mais presentes. Apesar do álbum estar neste momento a fazer um ano, ainda o vamos continuar a promover até ao final de 2019. Depois veremos.



Preocupam-se com os elogios e críticas que fazem ao vosso trabalho?

Já me preocupei bastante menos. Mas à medida que vais crescendo como artista, percebes que toda a indústria musical não é apenas composta por editoras e músicos. Existem os fotógrafos, os videastas, as gráficas de impressão de merchandise, as lojas de discos indie e os críticos. Se 99% destes críticos sabem 1% da verdade artística que está no disco? Não. Mas temos que dar crédito à pequena percentagem que se dá ao trabalho de desconstruir o álbum do início ao fim, de procurar perceber o conceito por detrás do mesmo e acima de tudo tentar perceber o que tem em mãos antes de escrever algo genérico que apenas comenta o som que sai dos seus headphones baratos. Não sejamos tão básicos.



Como receberam os elogios do artigo escrito na Metal Injection sobre a música Cycle of Decay?

Gostamos de trabalhar com a Injection pelo seu profissionalismo e pelo amor com que fazem cada artigo ou vídeo. Esse artigo serviu como premiere do sexto tema do Unsettling Whispers - o Cycle of Decay. É um dos temas mais fortes do disco. Fala de uma grande ânsia por morrer e não importa de que modo. Apenas interessa deixar o mundo material, mesmo sabendo que a eterna negritude está do outro lado da porta. Contudo, no mundo que criamos para o álbum, a morte não existe. A morte é apenas um sonho.



Posso deduzir que vocês são um grupo que quer permanecer anónimo e aprecia a vossa privacidade? São músicos profissionais, têm formação em música, trabalham na área (fora o trabalho com os Gaerea). Contem-me um pouco sobre vocês.

Não vamos revelar nada sobre as nossas vidas pessoais.



O vosso estilo de música é difícil de classificar. São uma banda de black metal com influências de hardcore? Ouvindo o vosso disco Unsettling Whispers diria também que seriam de melodic death metal.

Nunca quis realmente saber o estilo de Gaerea. É o meu estilo, a minha forma de encarar a realidade e tudo aquilo que me passa pela cabeça. Não criei uma banda de Black Metal nem de hardcore ou até de sludge doom. Criei algo que para mim é totalmente verdadeiro. Pode soar a qualquer um destes estilos e sinceramente não me interessa porque, se no disco fizer todo o sentido, entra. Com isto quero dizer que todos temos a liberdade de interpretar a arte à nossa maneira consoante as nossas vivências, experiências ou estudos. Se Gaerea soar a post rock, ótimo. Mas o que realmente me interessa saber é quanto da nossa mensagem foi transmitida a essa mesma pessoa. O que sentiu verdadeiramente.



Certamente já vos fizeram esta pergunta: porque usam as máscaras? Passam muito calor nos concertos, debaixo das luzes e holofotes quentes? Qual é o significado delas?

Não somos apenas nós que usamos máscaras. Todas as pessoas da plateia ou até mesmo tu usas uma máscara. Passamos muito tempo a tentar mostrar algo que não temos ou alguém que não somos. Tudo isto para que nos respeitem e consequentemente para alimentarmos o nosso pequeno ego de frustrações. Resumindo, toda a gente usa máscaras e véus para cobrir um pouco da sua personalidade. Nós apenas tivemos a coragem de as vestir.



Qual é a conceção por detrás do vosso visual e música? O que querem transmitir?

Está tudo presente no pequeno livro do Unsettling Whispers. 20 páginas com 19 capítulos sobre todo o visual, música e conceito por detrás do Vórtex.



Como surgiu a ideia para Void Of Numbness?

É o tema mais forte do nosso primeiro EP. Ainda hoje é um marco da nossa prestação ao vivo e uma das músicas que criam mais impacto. É o tema que fecha o EP mas introduz algo superior. Algo que só viria a ser escrito e descoberto uns meses mais tarde com a composição do Unsettling Whispers. A música fala de uma fenda nos céus. Algo que o mundo desconhece mas que acaba por "engolir" tudo aquilo que conhecemos. É a entrada para o grande Nada, onde a apatia corrói as ruas da grande cidade.



A música Absent tem uma letra algo pesada. O que pretendem transmitir com o tema?

Absent é um um grito mudo dirigido ao voyeur do novo mundo. Alguém que está tão mergulhado na sua rotina mecânica e no pouco prazer diário que apenas sonha com a morte, romantizando-a ao longo do disco. "Suicide is part of your life while wasting time with consuming tasks". Look at your body. A painted puppet, a poor toy of jointed parts ready to collapse. A diseased and suffering thing with a head full of false imaginings" Esta última secção está presente na letra e é retirada dos apontamentos de Thomas Ligotti sobre The Conspiracy against the Human Race. Um génio contemporâneo que, tal como José Saramago, descrevem ao pormenor as suas visões sobre o que de podre tem esta sociedade que tem o adjetivo de "organizada".



Estão a trabalhar num novo álbum? Que projetos futuros estão a preparar?

Não temos nada escrito para um futuro álbum. O que não quer dizer que não vá acontecer.

No meio da escuridão do black metal, os Gaerea destacaram-se com um primeiro álbum - Unsettling Whispers - que se converte numa mescla entre o subgénero e ondas de melodic death metal, com uma individualidade pungente que se reflete na imagética e nas letras dos temas.