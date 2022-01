Não leia este artigo por favor...

Numa viagem de 45 minutos de avião pode fazer-se muita coisa: dormir, ler ou ver um filme. Andy Lee criou um livro bestseller com uns rabiscos e uma ideia simples: um monstro que pede ao leitor que não vire a página. Claro que, se o leitor for um miúdo, a vontade de desobedecer vai ser irresistível. E, se a cada página, o desafio se repetir e o monstro ficar cada vez mais irritado e lhe acontecerem coisas inacreditáveis, tanto melhor.



Esta coleção de livros começou como um presente especial para o sobrinho de Andy Lee que fazia um ano de idade. O australiano, apresentador de TV e radialista, queria surpreender a irmã e oferecer algo original. Lembrou-se de lhe fazer um livro. Escreveu a história, pediu a um amigo – o ilustrador Heath McKenzie – que fizesse os desenhos. Aliás, para ele perceber bem as expressões de horror e espanto do monstro verde chamado Wizz, Andy enviava-lhe selfies com as caretas que precisava. Depois disso, convenceu um amigo a editar uma cópia do livro. Transformou a surpresa numa espécie de apanhados para o seu programa de rádio e pediu a uma livraria que expusesse o livro. Colocou câmaras em pontos estratégicos para ver o espanto da irmã.



A surpresa foi um sucesso e Andy Lee pensou que tudo ficaria por ali, mas não. Era o início de uma carreira de autor de livros infantis que a celebridade australiana – já apresentou vários programas de humor, como The Hamish and Andy Show ou The Cube – nunca tinha contemplado. "Sou um escritor acidental. É uma categoria muito interessante. Era suposto só escrever um livro e imprimir apenas uma cópia. O meu amigo editor é que me convenceu a publicá-lo, mas recusei a ideia durante muito tempo. Parecia-me estranho mostrar um presente íntimo", conta à SÁBADO. Só depois de pedir autorização à irmã é que publicou o livro Não Abras Este Livro.