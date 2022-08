Poupados e prontos para as aulas

Acorrida às compras de material escolar e as escolhas por impulso são um peso no orçamento das famílias, em setembro, mas Madalena Castro Salvaterra consegue aliviá-lo – e até fintar a inflação de quase 10%. Mãe de quatro filhos – um bebé (Pedro, de 4 meses e meio) e três em idade escolar (Sebastião, 12 anos; Marta, 10; e Matilde, 5) –, sabe que a pressa é inimiga da poupança. Abastece-se ao longo do ano, quando apanha campanhas nas grandes superfícies. “Os miúdos até brincam com o assunto: dizem que o pai é poupado e que eu sou especialista em promoções, porque tenho um stock em casa para não comprar ao dobro do preço”, conta à SÁBADO.