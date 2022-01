Alunos impedidos de frequentar aulas de natação sem certificado digital

Os alunos não vacinados que frequentam o 3º ciclo da escola EB 2,3 Ribeirão, em Vila Nova de Famalião, estão impedidos de frequentar as aulas de natação por não apresentarem o certificado digital de vacinação contra a Covid-19. De acordo com um email da escola enviado aos pais e encarregados de educação, nem apresentando um teste negativo, que comprove que não estão infetados, podem entrar na piscina.



Nuno Cruz, representante dos encarregados de educação, diz à SÁBADO que se trata duma situação de discriminação e que o problema reside no facto de a natação ser uma atividade obrigatória, que faz parte do currículo oficial da escola. "Também já questionei a câmara municipal diretamente numa assembleia municipal, mas a resposta foi uma normalização desta discriminação."



Sobre o possível contacto com pessoas envolvidas em outros projetos do município, que são realizados na piscina, diz não ser um problema: "As piscinas têm balneários extra, é possível fazer um circuito de forma a não existir contacto."