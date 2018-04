Reuniões à porta fechada, dar boleia a uma estagiária ou partilhar um elevador com uma mulher quando ela se encontra sozinha são coisas que a maioria dos homens portugueses ainda faz sem pensar que está a quebrar alguma regra de conduta da empresa ou sequer a deixar um colega desconfortável. Até porque, à partida, não há nada de errado com essas situações. Mas se esse português trabalhasse em algumas empresas nos Estados Unidos, na Suécia ou no Brasil, quando chegasse ao fim da viagem de elevador poderia ser chamado aos Recursos Humanos.

A avalanche de queixas de assédio sexual, em diferentes graus de gravidade, começou quando a imprensa norte-americana revelou o comportamento de predador de Harvey Weinstein, possivelmente o mais influente produtor de cinema de Hollywood, mas entretanto atingiu tanto os corredores da política britânica e norte-americana como as enormes torres de escritórios de algumas das maiores multinacionais do mundo, onde as janelas espelhadas não deixam ver para dentro.

E em Portugal? Os comportamentos estão a mudar? Há uma nova lei, menos leniente com o assédio moral e sexual, em vigor desde Outubro de 2017. A mudança está a acontecer mas é ainda um embrião. A SÁBADO falou com os departamentos de recursos humanos de quase duas dezenas de empresas portuguesas ou com sede em Portugal, mas algumas não aceitaram ser citadas porque ainda não têm os códigos que a nova lei exige. A primeira conclusão é que, por cá, ainda não vigoram regras tão específicas como em outros países que visem reduzir ao máximo a possibilidade de o assédio acontecer. A grande maioria já tem códigos de conduta onde estes comportamentos são explicados e proibidos mas nada como, por exemplo, no Brasil.

Segundo a revista Veja, já há empresas a entregar novos códigos de conduta aos seus funcionários para evitarem as desculpas tipo – "eu não sabia que havia algum mal nisso". Na rede de clínicas Dr. Consulta, um dos exemplos citados pela revista, passou a ser proibido cumprimentar os colegas com beijos ou dar abraços. Desencorajados são ainda despedidas com beijos em emails ou SMS.

Susana Correia de Campos, directora da Comissão de Ética da Jerónimo Martins, garante à SÁBADO que os mais de 100 mil colaboradores da empresa, em Portugal, na Polónia e na Colômbia "estão bem protegidos". Além de o código de conduta – em vigor em todos os países – contemplar há muito tempo as questões de assédio moral e sexual, Susana Correia de Campos destaca "o permanente investimento na criação de um clima de confiança entre colaboradores e entre chefias, porque se não houver confiança as pessoas sentem que não podem denunciar, e aqui o que mais valorizamos é a defesa da vítima", diz.

Como forma de garantir que as pessoas se sentem confortáveis a expor estas situações, os colaboradores da empresa têm à sua disposição duas formas de denúncia – telefone e email– que garantem a confidencialidade. Há cerca de 10 anos que esta linha de atendimento existe. A formação também é essencial e é feita "em contínuo e não apenas quando surge um problema" porque a ideia "é evitar e não apenas reagir". Nessas acções os formadores incluem "vários exemplos de situações que podem configurar assédio, porque pode não ser suficiente explicar apenas por palavras", diz Susana Correia de Campos.

Uma nova aposta do Pingo Doce neste campo é a realização de pequenos vídeos, que são depois colocados na rede de intranet disponível aos colaboradores, que ilustrem os principais pontos do código de conduta. Com periodicidade mensal, este mês o vídeo foca as questões da igualdade de género.

Mas as empresas com um grande número de colaboradores e hierarquias complexas podem assustar quem acabou de entrar e não sabe a quem se dirigir caso tenha um problema. Catarina, que trabalha num dos maiores supermercados portugueses, contou à SÁBADO uma situação desagradável. "Um colega, durante a reposição de produtos na época natalícia, mandou umas bocas um pouco estranhas por causa da posição em que eu estava a repor as coisas nas prateleiras de baixo." Catarina não quis dar pormenores, apenas que naquele turno as insinuações de cariz sexual foram "algumas". A reacção dela foi dizer-lhe: "Oh pá, olha o respeitinho."

O episódio ficou por ali. No supermercado há uma linha de apoio ao colaborador mas Catarina diz que preferia falar apenas com uma pessoa. Não se sente segura a falar com o seu chefe directo e depois com o chefe do chefe, com quem só falou uma vez. Não gosta da ideia que pode ficar se se souber que foi ela a queixar-se. "Em Portugal acho que as mulheres que se queixam destas coisas ainda são vistas como umas queixinhas, que têm a mania que são intocáveis, umas princezinhas, de nariz empinado e essas coisas. Já ouvi um dos chefes a gozar com estas questões do assédio. Não quero ser gozada entre eles, mesmo que não gozem na minha cara", diz Catarina, que não quis dar à SÁBADO o apelido.

Paredes só de bambu ou vidro

Também na IKEA as precauções não são de agora. Algumas das regras internas foram herdadas da direcção sueca e outras feitas já em Portugal, adaptadas à cultura local. Ao entrar nas instalações reservadas aos colaboradores na sede da IKEA em Loures, é difícil entender como é que alguém pode assediar um colega sem ninguém ver.

Quase não há paredes e as que há são de bambu ou de vidro. Mesmo assim, o director de Recursos Humanos da IKEA Portugal, Cláudio Valente, não garante que não existam situações que escapam ao seu controlo e ao controlo da sua equipa de gestão de pessoal. "É impossível garantir que sabemos tudo, mas esforçamo-nos por nos mostrarmos muito abertos às queixas do pessoal e em dar seguimento rápido e digno a essas queixas", diz à SÁBADO. Para tentar pôr esta intenção em prática, desde o momento em que um colaborador entra na empresa, seja para que nível for, a IKEA promove acções de formação onde fica sempre muito explícito que "comportamentos abusivos de qualquer espécie não serão tolerados". E esse é dos pontos principais que o director destaca. "Mais do que mera formação profissional, consideramos ser nossa responsabilidade educar os colaboradores. Explicamos porque é que é essencial respeitar os outros, em que é que esse respeito influencia a produtividade e isso faz com que haja um contágio positivo de comportamentos saudáveis. Se um colaborador fizer alguma coisa reprovável e alguém vir, é o próprio colega que o vai criticar. E se esse comportamento é malvisto pelos colegas, possivelmente não se vai repetir", diz.

A outra característica da empresa é a estrutura. Neste momento, 45% das posições de chefia na IKEA são ocupadas por mulheres, o que pode ajudar a explicar porque é que Cláudio Valente só recebeu uma queixa de assédio em três anos de direcção. Não quer dizer que não haja mulheres a exercer uma posição de poder exagerada sobre os colaboradores masculinos ou femininos da sua equipa – mas como o assédio contra mulheres continua a ser o mais prevalecente isso diminui a incidência.

Este cenário de quase paridade possibilita igualmente que as mulheres se sintam mais à vontade, tendo uma chefe mulher, para denunciar certos comportamentos e contribui para esbater, na mente dos homens que ainda as possam ter, ideias de "sexo fraco". Afinal, a directora da IKEA Portugal é uma mulher. Helen Duphorn é uma conhecida defensora da campanha #MeToo (eu também) hashtag, que tomou conta das redes sociais pouco depois de os meios de comunicação norte-americanos terem exposto o comportamento sexualmente abusivo de Weinstein.

Outra forma de prevenir estes comportamentos reside na organização hierárquica da empresa. "Um colaborador da IKEA está a dois passos do topo da hierarquia e por isso quem quer denunciar um caso não tem de contar a sua história a cinco ou seis pessoas diferentes", diz Cláudio Valente.

Poucas denúncias em Portugal

O último estudo que foi feito em Portugal sobre a prevalência do assédio sexual e moral no local de trabalho, de 2015, conduzido pelo Centro Interdisciplinar para a Igualdade do Género (CIEG), mostra que 14,4% das mulheres inquiridas – e 8,6% dos homens – dizem já ter sido vítimas de assédio sexual no trabalho. No entanto, em Portugal, as queixas que chegam às autoridades não reflectem esta realidade.

Deram entrada apenas duas queixas de assédio sexual na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) em 2017. Em 2016 não houve uma única queixa e no ano anterior apenas há uma registada. Porque é que há tão poucas queixas?

"Medo. As relações laborais em Portugal são pautadas pelo medo porque a crise ainda está no nosso subconsciente colectivo. Vemos o trabalho como uma espécie de bênção, uma coisa que não se pode perder, se parássemos para pensar no que por vezes passamos dizíamos ‘chega!’", refere à SÁBADO Pedro Teixeira, psicólogo especializado em problemas laborais. Mas há mais razões apontadas pelo psicólogo para que as queixas não estejam em linha com os números revelados pelo Centro Interdisciplinar de Estudos de Género – CIEG.

"Em primeiro lugar, as estruturas empresariais em Portugal ainda são muito fechadas e formais, depois as direcções são maioritariamente constituídas por homens e isso aumenta a possibilidade de situações de assédio. A energia masculina é a dominante.

A isto acresce que o próprio crime de assédio não é fácil de definir", diz. Não existem muitos "crimes" no Código Penal cuja atribuição de culpa, ou mesmo a avaliação para saber se uma determinada acção configura ou não crime, esteja dependente da percepção da própria vítima. Um roubo é um roubo, tanto para quem o comete como para quem é roubado como, no geral, aos olhos da lei. O mesmo com uma violação. Já o assédio é uma pergunta com centenas de respostas diferentes, porque a sua definição depende do entendimento da vítima. "O assédio é interpretativo, e a subjectividade é parte do problema. É a pessoa que sabe se se sente incomodada ou não." É por esse motivo que Pedro Teixeira está de acordo com as modificações na lei. "É importante que se fale mais disto e como a lei obriga as empresas a terem um código de conduta e prevê mais sanções, a consciencialização está em marcha. As pessoas vão começar a pensar nos seus comportamentos, pensar ‘se calhar o que tenho vindo a dizer não é assim tão normal’ ou ‘isto não é visto pelas minhas colegas como uma piada’. Há desconhecimento tanto da vítima como do potencial agressor", diz Pedro Teixeira, que usa um episódio anedótico para explicar esta falta de informação. "Uma vez um colaborador de uma empresa perguntou-me se podia mandar aquele emoji com beijinhos que são corações."

O medo de perder o trabalho

É também à precariedade laboral que Fátima Messias, presidente da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP, aponta as armas quando o assunto é o pouco significativo número de denúncias, tanto de assédio sexual como moral. "Quando vamos às empresas falar destas questões notamos que as pessoas estão muito receptivas à informação porque estão assustadas. Contam-nos histórias de autêntica violência psicológica, coisas que não são conflitos momentâneos mas formas quase instituídas de agir. Mas não é fácil denunciar quando paira no ar uma não renovação, uma redução de horário, um despedimento mesmo", diz a responsável à SÁBADO.

Ao contrário da maioria das opiniões recolhidas, a CGTP não considera a nova versão da lei uma arma de defesa da vítima porque "não inverte o ónus da prova, que continua a recair sobre a vítima e não sobre o agressor, ou seja, a entidade laboral, excepto em casos de discriminação racial, religiosa ou de género. Como é que vamos provar que o assédio foi motivado por discriminação de género?".

Para Fátima Messias, a lei é melhor que nada, mas a sua mais-valia pode mesmo ser "fazer a sociedade falar mais deste problema". Há cerca de cinco anos que a CGTP começou a visitar várias empresas portuguesas e a falar de assédio, mas o foco tem sido o assé- dio moral – imposição de prazos impossíveis, carga horária exagerada, gritos e ofensas, por exemplo. "Os trabalhadores já começam a identificar os comportamentos errados de alguns superiores." Fátima conta uma história de um call center de onde chegaram queixas sobre tratamento abusivo dos funcionários e, apesar de ninguém ter feito oficialmente queixa, já sabem como reagir. "Quando alguém berra com alguém, levantam os panfletos que enviámos sobre as situações que configuram assédio moral no trabalho e ficam com as mãos e os panfletos no ar até o gerente parar de berrar", conta. A lei 73/2017, que entrou em vigor em Outubro do ano passado e reforça a legislação anterior (o Código do Trabalho contempla, desde 2003, a proibição de assédio moral e sexual), vem dar um pouco mais de força à denúncia na medida em que aumenta a protecção de vítimas e testemunhas. Por exemplo, passa a ser proibido às empresas lançarem processos disciplinares internos contra os trabalhadores como mecanismo de retaliação contra quem se queixa ou aceita testemunhar. Também passam a considerar-se abusivos os despedimentos feitos na sequência de uma denúncia de assédio, impedindo os patrões de recorrerem a estes expedientes.

Além disso, fica agora a cargo das empresas pagarem todos os custos relacionados com os danos que essas situações, passadas num contexto laboral fora ou dentro do escritório, possam trazer à saúde de um funcionário (por exemplo, o burnout ou a depressão). Mas a lei não muda tudo.

"Importa realçar antes de mais que o ónus de alegar os factos e provar a existência de assédio – seja ele moral ou sexual – recai sobre o trabalhador. Ressalvam-se, porém, as situações em que o assédio assenta igualmente numa prática de discriminação em razão de factores proibidos pela lei laboral, caso em que caberá ao trabalhador a alegação dos factos e ao empregador a demonstração de que não existiu assédio", diz à SÁBADO Nuno Ferreira Morgado, advogado e sócio da firma de advogados PMLJ, especializado em Direito do Trabalho.

A nova lei, diz o advogado, está a ter efeito pelo menos no número de queixas que chegam à PMLJ. "Podemos confirmar que está a acontecer um aumento significativo do volume de queixas por assédio no trabalho." Já Hugo Vasco de Carvalho, da Porto Legal Advogados, diz que o escritório tem o mesmo volume de trabalho nessa área que sempre teve mas isso não quer dizer que o tema não mereça atenção redobrada do escritório. O foco está, contudo, na prevenção e é nesse sentido que têm aconselhado as empresas que recorrem aos seus serviços. "Considerando a delicadeza do tema, deveria ter havido um pendor muito mais acentuado na função preventiva do que na repressiva", explica Hugo Vasco de Carvalho, que considera importante "não politizar a legislação em função dos temas da moda, no cumprimento de calendário político eleitoral" porque "a gravidade e importância do tema merecem uma reflexão mais aprofundada".

Os limites do personal trainer

Há um número crescente de start-ups cheias de gente nova e alerta para as questões da igualdade e uma população cada vez mais escolarizada. Como a portuguesa Fixando, que criou uma página que agrega todo os tipos de serviços e diz ter: "Os melhores Profissionais para todos os serviços."

Tem oito colaboradores e a maioria são mulheres, explica à SÁBADO David Cordeiro, director de marketing digital da empresa. Como a empresa tem apenas um ano, ainda não existe um código de conduta, mas há um "compromisso moral reconhecido por todos os colaboradores e este tipo de situações nunca seriam toleráveis".

Os colaboradores da Fixando "são pessoas atentas a estas questões e que se interessam e discutem-nas abertamente", acrescenta ainda. Desde o início, diz David Cordeiro, que a empresa "tenta actuar através do exemplo" e reforça que é um compromisso moral que une toda a gente num mesmo sentido. Enquanto nas empresas é preciso ir cimentando a confiança aos poucos, tanto para que não aconteçam situações de assédio como para que todos estejam em sintonia quanto às consequências desses actos, quando se trabalha por conta própria não é menos essencial.

Pedro é personal trainer em Aveiro e, apesar de fazer algumas horas em vários ginásios, também disponibiliza os seus serviços a mulheres e homens que prefiram fazer exercício fora de um ginásio. "Não acredito em relações tipo militar recruta, entre treinador e cliente, e por isso acabo sempre por desenvolver algum tipo de amizade ou proximidade com as pessoas que treino", conta à SÁBADO. Que cuidados tem? "Obviamente que não acho que já tenha assediado alguém, mas comecei a pensar, depois de ler estas coisas sobre as relações de poder, que as pessoas estão vulneráveis quando se expõem a um PT, e que se calhar não é boa ideia manter uma relação tão próxima. Posso dizer que se não tivesse lido estas notícias, com os testemunhos das mulheres, e as razões pelas quais elas se sentem diminuí- das com certos comentários, se calhar, continuava a pensar que era tudo inofensivo." Ainda assim, Pedro considera que a maioria dos seus amigos "que mandam piropos" ou "elogiam as calças justas de uma colega no ginásio" não o fazem por acharem que as mulheres estão ali para aquilo mas porque "acham que é um elogio e que elas vão ficar contentes com a atenção". Mas, agora, talvez pensem duas vezes antes de o fazerem.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 723 da SÁBADO, nas bancas a 8 de Março de 2018.