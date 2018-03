Capa n.º 723

Há uma nova lei, menos leniente com o assédio moral e sexual, em vigor desde Outubro de 2017, mas a mudança de comportamentos está a acontecer devagar. Afalou com os departamentos de recursos humanos de quase duas dezenas de empresas portuguesas ou com sede em Portugal, mas algumas não aceitaram ser citadas porque ainda não têm os códigos que a nova lei exige.A primeira conclusão é que, por cá, ainda não vigoram regras tão específicas como em outros países que visem reduzir ao máximo a possibilidade de o assédio acontecer. A grande maioria já tem códigos de conduta onde estes comportamentos são explicados e proibidos mas nada como, por exemplo, no Brasil.Segundo a revista Veja, já há empresas a entregar novos códigos de conduta aos seus funcionários para evitarem as desculpas tipo – "eu não sabia que havia algum mal nisso". Na rede de clínicas Dr. Consulta, um dos exemplos citados pela revista, passou a ser proibido cumprimentar os colegas com beijos ou dar abraços.Depois da avalanche de queixas de assédio sexual, em diferentes graus de gravidade, a imprensa norte-americana revelou o comportamento de predador de Harvey Weinstein, possivelmente o mais influente produtor de cinema de Hollywood, mas entretanto atingiu tanto os corredores da política britânica e norte-americana como das maiores multinacionais do mundo.Conheça melhor o que está a ser feito no nosso país sobre este tema e perceba porque motivo apenas deram entrada duas queixas de assédio sexual na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) em 2017. "As relações laborais em Portugal são pautadas pelo medo porque a crise ainda está no nosso subconsciente colectivo. Vemos o trabalho como uma espécie de bênção, uma coisa que não se pode perder, se parássemos para pensar no que por vezes passamos dizíamos ‘chega!’", refere àPedro Teixeira, psicólogo especializado em problemas laborais.