ou Uma História da Violação Sexual, da Tinta da China. "A sexualidade das raparigas é vista como um bem alienável, nunca é vista como delas. Se usam saias é para chamar atenção, se estão a dançar também." Isabel Ventura explica: "Não há leis perfeitas, mas é fundamental mudar práticas e informar, informar, informar."



Entrevistou 20 pessoas, entre magistrados, advogados e acompanhou seis julgamentos, para fazer o retrato mais completo da história da violação sexual nos tribunais portugueses. A socióloga Isabel Ventura publica agora a sua tese de doutoramento no livro Medusa no Palácio da JustiçaDurante quatro anos e meio estudou as leis, mas também fez trabalho de campo, como recorda à. "Com o trabalho de campo nos tribunais percebi uma série de constrangimentos e dinâmicas. Por exemplo, que os oficiais de justiça têm um papel importantíssimo, servem de ponto de comunicação."Na recolha que fez, Isabel Ventura revela vários acórdãos com sentenças polémicas. Como o caso de 2000, quando foi atenuada a pena a um rapaz de 17 anos que violou uma rapariga de 7. Justificação: a criança pediu-lhe boleia na bicicleta. "Não gostamos de vítimas. Às vezes, verifica-se que a instituição Justiça, quer na lei quer nas práticas, pode ter resultados que desculpabilizam a violência sexual e que são altamente censurantes nas suas sentenças."Além disso, revela que ainda existem muitos mitos quanto à forma como uma vítima de violação se deve comportar. "O nosso sistema penal considera que uma vítima credível se deve comportar de uma determinada forma. Por exemplo, apresentar queixa rapidamente, montar o trauma-show, como lhe chamo, não pode haver demasiado choro, senão é teatral, deve gaguejar."