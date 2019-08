Político propõe lei para proteger os homens da sedução feminina

Esta quarta-feira, um político da Malásia propôs uma nova lei contra o assédio sexual para proteger os homens de serem "seduzidos" pelas mulheres e levados a cometer crimes sexuais, mas acabou por pedir desculpas.

Mohamad Hamid (na imagem acima, em pé), um membro do Partido da Justiça Popular, defendeu no parlamento nacional que era necessária uma lei que "garantisse a segurança dos homens e a tranquilidade do país". Num vídeo publicado pelo New Straits Times, Hamid acrescentou que "nós também precisamos de proteção". "Devido ao que as mulheres usam, nós somos seduzidos e acabamos por quebrar as leis do país e enfrentar acusações", justificou.

As palavras do político foram consideradas inaceitáveis por grupos dos direitos das mulheres e outros políticos. Anwar Ibrahim, líder do Partido, pediu a Mohamad para retirar as suas palavras. "A proposta dá a impressão que os homens são imorais e facilmente seduzidos a cometer atos vis", considerou. O grupo Sisters in Islam, defensor dos direitos das mulheres, exprimiram o seu desagrado e defenderam que os homens devem ser responsabilizados se cometerem assédio sexual ou violação, independentemente do que as mulheres usem.

Aos comentários de Mohamad Hamid seguiu-se um pedido de desculpas. O político admitiu que não esperava que a sua proposta fosse vista como um erro e ofendesse mulheres e homens. No mesmo dia em que Hamid apresentou a sua ideia, foi publicado um estudo sobre as atitudes dos malaios relativamente ao sexo, à educação sexual e ao consentimento. Os resultados revelaram que apenas 35% dos homens identificavam corretamente o consentimento como o acordo verbal "sim" dado pelo seu parceiro sexual.