Crítica. Contos de bastidores no D. Maria II

4 Estrelas



Teatro Nacional D. Maria II, lisboa

Até 14/10 • 4.ª e sáb., 19h • 5.ª e 6.ª, 21h • Dom., 16h

• M14 • 131m

€10 a €17

No espaço de um ano, e depois de Sopro (de Tiago Rodrigues), é a segunda vez que o D. Maria II aposta num espectáculo sobre teatro, agora com texto e encenação do francês Pascal Rambert. Neste Teatro, Rui Mendes, Lúcia Maria, João Grosso, Beatriz Batarda e Cirila Bossuet espelham as várias gerações de actores a desconstruir a sua arte, revelando-nos os seus contos de bastidores: os ensaios, as manias, as obsessões, a dedicação, a família verdadeira e a artística, o lado íntimo e os gatos de loiça.Num cenário despido, em que a estrutura da sala se dá a ver, há um ensaio fictício que suporta uma dramaturgia baseada nos percursos reais daqueles intérpretes.O monólogo angustiante de Beatriz Batarda é o corolário de uma proposta bem concretizada que, à boleia da inspiração bem fixada e escrita sobre a vida artística, chega de facto à boca de cena e - na forma aparentemente natural que o jogo teatral propõe - se abeira do espectador e se torna próxima.