Caso remonta a 2012, no Reino Unido, no qual Phil Mickpott e a mulher terão ateado fogo à casa com os filhos dentro dela. Através de uma carta, o britânico diz estar "completamente inocente".

Depois de ter recebido pena de prisão perpétua por ter assassinado seis dos seus filhos, Mick Philpott reclama agora ser "completamente inocente". "Não acredito que ainda estou aqui", referiu o britânico através de uma carta a partir da sua cela.

O caso remonta a 11 de Maio de 2012, em Derby, no Reino Unido, quando Mick, a sua mulher, Mairead, e um amigo do casal, Paul Mosley, terão ateado fogo à casa da família com os seis filhos dentro desta – na esperança de conseguirem uma casa maior.

No incêndio, cinco das crianças – Jade, com 10 anos, John, de nove, Jack, com sete, Jesse com seis e Jayden com cinco – morreram no local e o filho mais velho, Duwayne, faleceu dois dias depois no hospital, todos devido a inalação de fumo.

Agora, Philpott – que é pai de mais 11 crianças de outras quatro mulheres – afirma, de acordo com o Daily Star, que está devastado com a perda dos filhos e descreve que o seu "coração e alma foram completamente arrancados". "Os meus bebés são o meu mundo e a minha vida", termina.

Para explicar o incêndio, Mick aponta um vizinho como responsável. O britânico refere ainda problemas mentais e escreve em como deseja a Deus que este retirasse a sua vida para que pudesse estar com os seus filhos mais uma vez.

Na carta, o pai adianta ainda que a sua nova equipa de advogados acredita que existem novas provas forenses que podem ilibá-lo da investigação. "Não havia líquido inflamáveis ou resíduos nas minhas roupas", escreve.

Philpott, Mairead e Paul Mosley foram todos acusados de homicídio em Abril de 2013. O pai das crianças recebeu pena de prisão perpétua enquanto a mãe e o amigo do casal foram condenados a 17 anos de prisão.

Numa carta divulgada este verão, Mairead, de 36 anos, referiu que, se não tivesse conhecido o marido "os seus bebés ainda estariam com ela e ela não estaria aqui".