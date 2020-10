ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Os testes de resistência duraram uma semana. Teresa Cupertino de Miranda ainda se lembra de ser acordada a meio da noite para ir buscar um carro a Bragança – e de ter de regressar a Lisboa nessa mesma madrugada; de andar enfiada em charcos de lama; e de ser largada no meio de um pinhal, ao pé de Santiago do Cacém, apenas com uma bússola na mão. "Levaram-nos dentro de um autocarro às escuras, nem sei se não íamos vendados, e deixaram-nos ali no meio das árvores, com indicações para ir ter a um dado sítio", recorda à. Só depois de superar estas provas foi aceite na Patrol Ténéré, que lhe traria um teste real bem mais difícil.Em 1991, numa altura de conflitos no Níger, a expedição liderada pelo piloto José Megre foi parada por militares no meio do deserto. Depois de lhes confiscarem os passaportes, impediram-nos de seguir viagem pelo Sahara e ficaram dois dias em cativeiro.Um ano depois, a herdeira de Artur Cupertino de Miranda, fundador do Banco Português do Atlântico e até ao 25 de Abril uma das 10 maiores fortunas portuguesas, decidiu envolver-se numa aventura maior – o Dakar. Tornou-se então a primeira piloto portuguesa a participar e a completar esta prova. E entrou para um restrito grupo de mulheres oriundas das principais famílias portuguesas que, graças ao seu aventureirismo, rebeldia e irreverência, quebraram barreiras, alteraram padrões de comportamento e assumiram tarefas até então tipicamente masculinas.