Nick Cave escreve nova ópera. Resultado sai a 4 de dezembro

Nem o cantor e compositor australiano Nick Cave nem o compositor belga Nicholas Lens são homens de perder tempo. O primeiro com a digressão interrompida, o segundo com as suas óperas canceladas devido à pandemia de Covid-19, juntaram-se e puseram mãos à obra para criar L.I.T.A.N.I.E.S, uma ópera em parceria, que será lançada mundialmente em vários formatos a 4 de dezembro.Segundo Lens, aclamado em 2012 pela sua ópera Slow Man, escrita com o Nobel de Literatura sul-africano J.M. Coetzee, a inspiração veio do tempo livre, nos tempos de confinamento. De bicicleta, começou a explorar a sua cidade natal, Bruxelas, e as ruas excecionalmente desertas, o ar limpo e a paz que sentiu lembraram-no de um outro lugar: Yamanouchi, Kamakura – um bairro verdejante na encosta de Kanagawa, no Japão – , onde estão instalados os templos Rinzai Zen mais antigos e valiosos do mundo."A ideia inicial nasceu no silêncio natural que surge da floresta chuvosa e de um verde intenso que circunda esses templos do século XIII. E porque a minha memória funciona em frases musicais, escrever L.I.T.A.N.I.E.S tornou-se também no meu método de lembrar a paz que encontrei ao visitar o Japão", conta Lens, que logo contactou Nick Cave, com quem já tinha trabalhado em 2014, na ópera sobre a guerra Shell Shock, para escrever o libreto."Queria trabalhar com alguém que fosse novo no campo da ópera; alguém que era mais verossímil e autêntico na maneira como usava as palavras. Nick era obviamente essa pessoa", explica.Cave retoma a história: "O Nicholas ligou-me durante o confinamento e perguntou-me se eu escreveria ‘12 litanias’. Concordei alegremente. A primeira coisa que fiz depois de desligar o telefone foi pesquisar 'O que é uma litania?'. Aprendi que uma litania era 'uma série de petições religiosas' e percebi que escrevi litanias durante toda a minha vida."Assim, o autor de No More Shall We Part escreveu 12 peças líricas, abordando o nascimento, o crescimento, as ruturas e o eventual renascimento de um ser humano, à laia de "petições a um criador divino, exigindo algum tipo de reconhecimento cósmico".Oiça aqui a primeira amostra.Com edição em formato digital, CD e vinil no dia 4 de dezembro, pela prestigiada editora de música clássica Deutsche Grammophon, L.I.T.A.N.I.E.S não será uma ópera tradicional encenada com personagens bem definidas e um claro arco narrativo, comoo avisa Lens: "Iria odiar irritar os puristas da ópera! Talvez pensem nisto mais como uma humilde ópera de câmara de sonhos adormecidos, uma viagem de transe que não quer parar por uma hora, um passeio misterioso que leva o ouvinte por caminhos desconhecidos…"A gravação aconteceu, naturalmente, na própria casa de Lens e com as pessoas que o rodeavam durante o confinamento, um ensemble de 11 elementos, que incluiu a sua filha Clara-Lane, presa em Bruxelas devido à proibição de viajar, desdobrando-se entre os teclados, a co-produção e a voz em alguns temas.