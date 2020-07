Ao ar livre e com distanciamento já se pode brincar. É o que se diz aos miúdos nos recreios e é também esta a teoria do Re-Creio, o festival de humor que vai levar nomes como Bruno Nogueira, Miguel Esteves Cardoso, Beatriz Gosta e a Pipoca Mais Doce ao estádio de Rugby do Jamor, em Lisboa, a partir desta quinta-feira, 23 de julho.A lotação é limitada, os lugares são marcados, não se paga com dinheiro (apenas como sistemas de pagamento à distância como o MbWay) e haverá alcool gel em diversos pontos do recinto. A ocasião é para rir, mas com a segurança não se brinca e a H2N – Phenomena Makers, que produz o evento, criou um plano de contigência, higiene e segurança que implica ainda, diferentes circuitos para entradas e saídas ou a medição da temperatura de todas as pessoas à entrada do evento.O cartaz prolonga-se por seis dias seguidos, até 26 de julho, e leva ao palco pares de artistas como Salvador Martinha e Luana do Bem (dia 23, 21h30), Eduardo Madeira e Ana Garcia Martins, autora do blogue "A Pipoca Mais Doce" (24 às 19h30), Beatriz Gosta e Rita Blanco (dia 24 às 22h00), Carlos Coutinho Vilhena e Tiago Almeida (dia 25, 19h30), Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso (dia 25, 22h00) e Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas (dia 26 às 21h30h).Os bilhetes estão à venda nas plataformas online Ticketline e 3cket (entre os €14 e os €20).