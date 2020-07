A mulher que se despiu e afastou as pernas em forma de protesto

O que separou a polícia dos manifestantes em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos da América, foi uma mulher nua, sentada no alcatrão e de pernas afastadas, mostrando os genitais aos agentes de autoridade, na passada sexta-feira.A fotografia foi amplamente partilhada com a legenda: "Atenas Nua", uma referência à deusa grega e também ao nome de uma cidade no Oregon. Atena era uma das principais divindades da mitologia grega, sendo considerada a deusa da civilização, da sabedoria, das artes e da estratégia em batalha. A estratégia para esta batalha foi um protesto pacífico.A mulher , evnergando apenas uma máscara e um gorro, andou na estrada até chegar a meio e sentou-se, com as pernas afastadas.O fotógrafo do jornal The Oregonian Dave Killen afirmou que os presentes ficaram "espantados" com a mulher que ali estava. A reacção da polícia terá sido disparar balas de pimenta aos pés da mulher, segundo o mesmo.Segundo alguns utilizadores das redes sociais, esta fotografia vai tornar-se um "ícone de liberdade" com tanto significado quanto a fotografia do jovem com os sacos de plástico que enfrentou os tanques na Praça de Tiananmen, na China, em 1989.Esta manifestação surge na sequência das centenas que já aconteceram na sequência de George Floyd.George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu a 25 de maio, em Minneapolis, no estado do Minnesota, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.Desde a divulgação das imagens têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.