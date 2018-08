A cantora Aretha Franklin encontra-se "consciente" e a repousar na sua casa, em Detroit. Em entrevista à revista People, o seu sobrinho Tim Franklin referiu que a norte-americana de 76 anos "está alerta, ri e é capaz de reconhecer pessoas".

"Eu vi-a na passada sexta-feira e falámos cerca de uma hora. O meu irmão esteve com ela no sábado e ela falava, ria-se e fazia piadas" acrescentou. "Ela tem visto televisão, por isso espero que Deus a tenha proibido de ver todos estes ‘Aretha está morta’ para não afectar o seu humor".

Um amigo próximo da cantora referiu à mesma revista que Aretha "está doente há muito tempo" e que a sua família já foi avisada de que a "morte é iminente".

Esta segunda-feira, o site Showbiz411 e o jornalista da NBC Harry Hairston avançaram coma notícia de que Aretha Franklin estaria "gravemente doente". Não foi divulgada a causa da condição física da qual a cantora padece mas, já em 2017, a cantora tinha cancelado concertos por "ordens médicas". Meses depois anunciou que se retiraria dos palcos.

Em 2010, Franklin foi diagnosticada com cancro, doença da qual todos os seus irmãos morreram. A cantora também lutou durante grande parte da sua vida contra o alcoolismo.