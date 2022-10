Ele tapa suásticas com carbonara

É com graffiti de comida que o artista Cibo limpa as ruas de Verona de linguagem de ódio, provocando a extrema-direita que agora volta ao Governo de Itália.

Pier Paolo Spinazzé é italiano, tem 40 anos e o ar alegre de jovem sonhador. Veste umas jardineiras e o chapelinho de palha faz parte do seu uniforme de trabalho: ocultar símbolos fascistas e linguagem de ódio das ruas de Verona usando graffiti de comida. “É o que une os italianos, adoramos comida e à mesa toda a gente é uma pessoa melhor”, justifica à SÁBADO. No momento em que a extrema-direita volta ao poder em Itália, com a recente vitória de Giorgia Meloni, não teme que as manifestações de ódio aumentem até porque o fascismo, garante, passeia-se pelas ruas desde o tempo de Mussolini.