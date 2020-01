Quando lhe ligamos, para Ashville, Carolina do Norte, onde mora depois de sete anos a viver em Chicago, está a chamar Violet, a gata. Perguntamos-lhe se a vai levar em digressão e ela responde que não, "porque é muito gorda para caber na caixa", mas garante que está "a tratar de arranjar quem cuide dela" na sua ausência.A apresentação na Europa de All Mirrors, o seu novo álbum, editado em outubro e em várias listas de "melhores do ano", está quase a começar, mas antes Angel Olsen vai a Nova Iorque, a um casamento, e só depois chega a Portugal, onde tem amigos e passou as últimas férias de verão, para iniciar (a 22 e 23 de janeiro, no Capitólio, em Lisboa, e a 24, no Hard Club, no Porto) a digressão que terminará em Glasgow, na Escócia. Em julho regressa, para o NOS Alive, em Algés, ainda a promover o mesmo disco, cujas críticas nem leu: "Vou andar dois anos a tocá-lo, mesmo que sejam más. Prefiro não saber, para não me deitar abaixo." Dizemos-lhe que têm sido bastante boas e avançamos.Não: não tenho medo de dizer às pessoas que a minha vida tem sido uma loucura.Acontecem coisas estranhas na minha vida, mas escrevo sobre elas e depois faço dinheiro com elas, por isso... é boa e má.Em algumas canções, há exagero, mas outras são bem reais: a Tonight é muito sobre a minha vida, a Spring é sobre crescer e perceber que as pessoas mudam e eu também: se tens um filho ou alguém da tua família morre, ficas mudado para sempre.Escrever sobre coisas difíceis é uma bênção, ajuda a vê-las de uma forma mais clara.É contínuo... Andei de relação em relação, sem tempo para mim, até que algo aconteceu e me fez sofrer tanto que tive mesmo de ficar comigo mesma, e o que percebi foi que quero ter um companheiro, mas que há coisas que consigo apreciar sozinha, sem ter ninguém. Isso é muito especial e foi uma descoberta. Hoje sei que preciso mesmo do meu próprio espaço, até para criar... Tenho de estar sozinha para escrever.Não é bem isso. Sei que às vezes achamos que mudamos para melhor e algo acontece que nos mostra que afinal não fizemos progresso nenhum. É desse tipo de beleza que falo, mas claro que também é válido pensar em beleza física, cabe tudo aí. É suposto ser interpretado como: Não somos sempre pessoas bonitas, nem para sempre, nem fisicamente, nem emocionalmente, ou no coração. Às vezes fazemos coisas bonitas e, quanto mais nos focarmos nelas, mais podemos recriá-las e abraçá-las, mas ao mesmo tempo também podemos perder isso, essa beleza, se nos passarmos... Acontece.Não sei. Senti muito essa vontade o ano passado, mas a música é tão importante... Tenho de estar focada, mas se tiver uma família também quero ser uma mãe presente, não quero ter de fazer malabarismo entre duas vidas, portanto teria de escolher... Quero ficar perto dos meus filhos, se os tiver. Se fosse mãe, gostava de estar em casa. É assim que sou, talvez por ter sido adotada, não sei, mas sinto que os cinco primeiros anos são essenciais e quero que a minha criança saiba que estou ali. Se calhar é só a forma antiquada como fui criada.Ainda vou fazer um álbum a solo, mas não foi desta. Simplesmente precisava de tempo para mim e tirei-o. Agora sinto-me pronta para tocar ao vivo este disco como ele é, com as pessoas que colaboraram nele e me mostraram uma forma nova de ver as melodias que criei. Gosto de palco e sou bastante boa, consigo transcender-me, transportar o público para um lugar superior, e há quem interprete isso como confiança, mas na verdade eu sou mesmo boa é a criar o meu próprio espaço. Nem sequer gosto muito de estar perto de pessoas, é demasiada energia para mim, e detesto ter de dizer aos outros o que fazer. Por isso tive de meditar, para me sentir melhor. Antes, era como se estivesse a inscrever-me para ser líder de uma banda, mas o que queria mesmo era fazer música, não ser chefe de ninguém. Tento manter os pés assentes no chão, defender o que acho correto, porque faz parte do jogo, mas não é a parte entusiasmante: não é divertido ser a pessoa à frente disso. O sucesso do álbum anterior deixou-me cansada. Tive de crescer muito e para isso precisei de refletir, de uma clausura em que revisitei material antigo, para ter uma nova perspetiva do tempo em que era só eu, sozinha. Sem isso, não teria sido capaz de criar este disco tão estranho.