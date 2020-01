Em outubro de 2019, cinco pessoas e o seu pai foram encontrados numa cave de uma casa de uma quinta nos Países Baixos (Holanda). Os filhos pensavam ser as últimas pessoas na Terra. O pai impedia-os de sair e de falar com estranhos, alegando que se o fizessem, "maus espíritos" entrariam nos seus corpos.

O pai chama-se Gerrit-Jan van Dorsten, tem 67 anos e foi acusado de sequestro, abuso de crianças e lavagem de dinheiro por ter prendido os filhos. Está hospitalizado devido a um AVC, que sofreu em 2014, antes de ele e os seus filhos terem sido encontrados. O seu julgamento arrancou agora.

Van Dorsten e cinco dos seus filhos foram encontrados em Ruinerwold, no norte do país. Tal aconteceu porque um sexto irmão fugiu e conseguiu chegar a um bar, onde bebeu cerveja antes de contar por que razão não podia voltar a casa. Então, a polícia foi alertada.

As crianças foram descobertas em celas, segundo o jornal Daily Mail, e julgavam ser as últimas pessoas na Terra. Estavam na cave, cuja porta se encontrava escondida atrás de um móvel.

"Todas as crianças relatam castigos físicos se se concluísse que estavam sob a influência de espíritos. Isto aconteceu-lhes desde que eram jovens, quando tinham quatro ou cinco anos", relatou a procuradora Diana Roggen aos juízes. "Os castigos consistiriam em espancamentos, às vezes com um pau ou outros objetos, puxarem-lhes o cabelo, por vezes tinham que sentar-se num banho gelado durante horas. Às vezes eram asfixiados até ficarem inconscientes."

Desde que nasceram, os filhos mais novos eram mantidos presos. Foram separados dos irmãos mais velhos: uma menina de 15 anos foi levada para outra cidade, enquanto um rapaz de 12 anos foi forçado a viver sozinho numa caravana. A mãe das crianças morreu em 2004. Aos filhos, Van Dorsten disse que a morte se deveu ao contacto deles com o mundo exterior.

"Eu tinha um mau espírito e não queria transferi-lo a eles", relatou uma das crianças durante um interrogatório pouco depois de ser encontrada.

As crianças assistiram à audição do julgamento do pai à distância. Podem testemunhar numa fase mais avançada do julgamento, segundo o juiz Herman Fransen. Todas as crianças encontradas na quinta têm agora mais de 18 anos. Se os quatro filhos mais velhos apoiam as acusações contra o pai, o mesmo não se aplica aos cinco irmãos mais novos. Estão a ser ajudados por um psicólogo.

As alegações das crianças foram confirmadas através de diários escritos por Van Dorsten, apreendidos durante as buscas à casa na quinta. Entre 2007 e 2019, Van Dorsten não forneceu sempre comida, bebida e tratamentos médicos aos filhos. Algumas crianças relataram que o pai as forçou a atos sexuais entre 2004 e 2008.

A procuradora indicou ainda que Van Dorsten disse às crianças que "um espírito feminino, o espírito da mãe delas ou outra esposa espiritual" tinha entrado nos corpos delas para justificar os atos sexuais com os menores.

Desde 2010 que Van Dorsten vivia com seis filhos na quinta. Os seus nascimentos nunca foram registados, nem eles foram à escola.

Antes da ida de Van Dorsten para a quinta, três outros filhos mais velhos abandonaram a família. Dois deles também relataram ter sido alvo de abuso sexual quando eram adolescentes.

Além de Van Dorsten, existe outro arguido. Josef Brunner, de 58 anos, é acusado de colocar em perigo a saúde de terceiros e de sequestro. Considerado de ser um seguidor ou cúmplice de Van Dorsten, Brunner pagava a renda da quinta.

Segundo a Reuters, o seu advogado desmentiu as acusações de sequestro, alegando que as crianças podiam sair da quinta se assim o quisessem.