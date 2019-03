Apesar do fascínio coletivo, quando contou aos pais que queria fazer carreira a escrever novelas - está neste momento a preparar a primeira produção original da CMTV, Alguém Perdeu -, ambos acharam que era uma brincadeira de miúdo. Mesmo assim, aos 13 anos ofereceram-lhe uma máquina de escrever como presente de aniversário. "Era daquelas antigas, que faziam muito barulho e as teclas eram duras, rígidas", recorda. "Escrevi na velha máquina até as teclas se partirem. Aliás, faço um barulho infernal a escrever, quase parto as teclas do computador. Tanto que uso um teclado acoplado ao meu portátil, porque não há membrana de teclado que resista à força com que bato nas teclas. Talvez sejam resquícios da velha máquina."



Também tinha um caderno preto, no qual escreveu as suas primeiras novelas - estreou-se com Ano Novo, que nunca saiu do caderno para os ecrãs. "Naquela altura não havia limites para a imaginação, nomeadamente orçamentos. Podia escrever sobre o que quisesse. Hoje, se quero ser um profissional no mercado audiovisual, há orçamentos a cumprir e estes são os limites da minha imaginação", diz. E continua: "Já me aconteceram episódios engraçados, por exemplo, no metro de Lisboa. Vou sentado, a ouvir discretamente uma história que me causa interesse, chega à paragem onde tenho de sair e não saio. Sigo a ouvir a história até que as pessoas que a estavam a contar saem e, muitas vezes, o final tem de ser imaginado por mim. Mas a base já a tenho!"



Aos 28 anos começou a trabalhar na Casa da Criação - responsável por êxitos como Morangos com Açúcar - como colaborador, e em 2005 teve a sua maior prova de fogo: substituir o autor Tozé Martinho, que se ausentara por motivos de saúde, na novela Dei-te Quase Tudo (a mais vista de sempre na televisão portuguesa). "Era uma pressão gigante pegar no trabalho de outro autor, adaptar-me ao estilo de outra pessoa. Havia 55 episódios escritos e aí não é o texto que tem de se adaptar a mim, sou eu que tenho de me adaptar ao texto". Seguiu-se a quarta série de Morangos com Açúcar, com "o público mais difícil de sempre, porque "é o mais volátil que existe", defende. "A realidade dos adolescentes muda quase à velocidade da luz."



Em 2007 estreou-se como autor principal na novela Fascínios, um ano depois foi emitida Flor do Mar, gravada na Madeira, e em 2010 a televisão portuguesa conquistou pela primeira vez um Emmy. A contemplada foi a novela Meu Amor, da sua autoria. "Foi um prémio que nunca ousei sonhar." Mas, admite, "quando fui para Nova Iorque estava com a convicção de que tínhamos grandes hipóteses de ganhar."



Agora, depois de 15 anos e 12 novelas, o argumentista deixa a TVI para se juntar à CMTV como autor da novela Alguém Perdeu, a cargo da produtora SP Televisão. A notícia foi dada pelo próprio na sua página de Facebook. "Eu sou um homem de desafios e gosto de um bom desafio. Neste momento estou muito feliz por inaugurar a linha de ficção de um canal que cresce de dia para dia." Sobre a novela, que terá António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira como protagonistas, poucas palavras: "É um segredo fechado a sete chaves."



Rádio, cerveja e bolos

Até aos 12 anos, António queria ser maquinista de retroescavadoras, aos 13 mudou de ideias e aos 14 escreveu a sua primeira peça de teatro para a escola. Na biblioteca da Vidigueira leu o Doc Comparato ("um guia para se organizar desde que a ideia surge até ao momento em que um produto é colocado no ar") e algum material técnico de realizadores russos. "Quando enviei o meu primeiro projeto para a NBP, aos 17, 18 anos, o [também argumentista] António Moniz Pereira recebeu-me para uma entrevista em Vialonga, Lisboa. "Tinha lido o projeto com muita atenção e disse-me: 'Olha rapaz, vai estudar, vai-te formar, vai viver a vida que daqui a uns anos estarás a dar cartas no mundo da televisão", relembra.



António seguiu o seu conselho e, aos 18 anos, no final do 12º, correu a Europa de uma ponta à outra com um grupo de amigos. "Acabei o ano letivo e, em vez de estudar para as provas da faculdade, fui fazer uma viagem." Seguiu-se a licenciatura em Direito e, enquanto estava a estudar, na Faculdade de Direito de Lisboa, a primeira radionovela, Mentiras, emitida em 1996 pela Rádio Vidigueira.



"Durante a semana escrevia os episódios que gravaríamos no fim de semana. Abdicávamos das noitadas - estamos a falar de pessoas com 20, 21 anos -, para estarmos a noite inteira na rádio a gravar, mas também nos divertíamos bastante", diz. "Como bons alentejanos, cervejas, vinho, bolos e comida não faltavam. Naquela época, a rádio encerrava a emissão às 24h. Mas, durante todos os meses de gravação, passou a encerrar mais tarde aos fins de semana, porque íamos para detrás dos microfones e até discos pedidos fazíamos com os ouvintes."



O guionista ainda exerceu Direito durante alguns anos numa empresa ligada a uma instituição bancária - era responsável por toda a área de contencioso. "Era engraçado porque eu odeio gravatas e nunca levava a gravata posta. Tinha um armário com várias, que combinavam com todo o tipo de camisas. Sempre que tinha uma reunião, pedia que me avisassem com 5 minutos de antecedência, que era o tempo de pôr a gravata e ficar impecável para receber quem tivesse de receber."



Porém, a paixão pelo guionismo falou mais alto. "Quando ganhei o concurso de jovens talentos da NBP chamaram-me para uma reunião para me contratarem e eu despedi-me" da outra empresa. Curiosamente, quando ganhou o concurso, 10 anos depois de ter enviado o seu primeiro projeto, foi António Moniz Pereira a entregar-lhe o prémio na categoria de telenovela (com A Promessa), dizendo-lhe: 'Agora sim, é a altura certa.' "E foi", defende. Acha que a sua vida dava uma novela? "Costumo dizer a quem lida comigo: não me contem uma boa história. Também não me digam: a minha vida dá uma novela, porque, regra geral, não dá."

